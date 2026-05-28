Lista traz melhores e piores aeroportos para fazer conexão — o número 1 é brasileiro

O Aeroporto Internacional de Florianópolis, Hercílio Luz, foi eleito o melhor aeroporto do mundo para conexões em 2025, segundo ranking divulgado pela AirHelp, empresa especializada em suporte a passageiros afetados por atrasos e cancelamentos de voos. O levantamento avaliou 196 aeroportos no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia e colocou o terminal catarinense na liderança global, com nota 9.

O índice elaborado pela AirHelp considera a proporção de conexões perdidas registradas em relação ao volume total de conexões identificadas em cada aeroporto. A partir desses dados, a empresa atribui notas de 0 a 10 para medir a eficiência operacional dos terminais.

Florianópolis ficou à frente do Aeroporto de Tallinn, na Estônia, que recebeu nota 8,97, e do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, que alcançou 8,95. Também aparecem entre os cinco melhores o Aeroporto de Indianápolis, nos Estados Unidos, e o Aeroporto Peretola, na Itália.

O levantamento destaca o desempenho positivo de outros aeroportos brasileiros. O Salgado Filho, em Porto Alegre, obteve nota 8,33; o Marechal Rondon, em Cuiabá, ficou com 8,00; e o Afonso Pena, em Curitiba, alcançou 7,23.

Na outra ponta do ranking, porém, aparecem alguns dos principais hubs aéreos do país. O Aeroporto Internacional de Guarulhos recebeu nota 4,08 e ocupa a 193ª posição entre os 196 terminais avaliados, tornando-se o quarto pior aeroporto do mundo em problemas de conexão, segundo a AirHelp.

Congonhas aparece na 180ª colocação, com nota 4,41, enquanto o Aeroporto Internacional de Brasília ocupa a 178ª posição, com nota 4,46. O Galeão, no Rio de Janeiro, recebeu nota 5,51, e Viracopos, em Campinas, aparece com 5,03.

Globalmente, o pior desempenho ficou com o Aeroporto de Bergamo Orio al Serio, na Itália, seguido pelo Aeroporto Internacional de Dallas, nos Estados Unidos, e pelo Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha.

Além do ranking, a AirHelp reforçou orientações sobre os direitos dos passageiros em casos de atrasos, cancelamentos e conexões perdidas. Segundo a empresa, passageiros podem solicitar compensações financeiras quando houver danos comprovados, como perda de compromissos profissionais, consultas médicas ou eventos importantes.

A companhia afirma que indenizações por danos morais podem chegar a até R$ 10 mil por passageiro, especialmente quando o problema decorre de falhas operacionais atribuídas diretamente às companhias aéreas, como problemas técnicos ou ausência de tripulação.

No Brasil, a proteção ao consumidor é garantida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As normas abrangem voos domésticos, voos internacionais com origem ou destino no país e conexões realizadas em território nacional.

Segundo a AirHelp, muitos passageiros deixam de buscar compensações por desconhecimento sobre seus direitos.