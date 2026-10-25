Lula pode ser candidato em 2030? Entenda o que diz a Constituição

RESUMO ＋ Lula poderá disputar a Presidência em 2030 se perder o segundo turno de 2026 para Flávio Bolsonaro. Caso seja reeleito, a Constituição impede uma terceira candidatura consecutiva. A regra permite apenas uma reeleição seguida para presidente, governador e prefeito.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ser candidato em 2030 se perder o segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25, para Flávio Bolsonaro (PL). Caso vença, a Constituição impede o presidente de disputar um terceiro mandato consecutivo.

A regra está no artigo 14, parágrafo 5º, da Constituição Federal, que permite ao presidente da República ser reeleito para apenas um período subsequente. Como Lula governa desde 2023, uma vitória em 2026 representaria sua reeleição.

O limite vale apenas para mandatos consecutivos. Um presidente pode voltar a concorrer depois de ficar pelo menos um mandato fora do cargo, como Lula fez em 2022, após deixar a Presidência em 2010.

Se perder para Flávio Bolsonaro, Lula poderá disputar a eleição de 2030, desde que cumpra os demais requisitos eleitorais. O petista terá 84 anos na votação, caso ela ocorra antes de seu aniversário, em 27 de outubro, quando completará 85.

Fim da reeleição pode mudar a disputa de 2030?

Uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em maio de 2025.

O texto também prevê mandatos de cinco anos e a unificação das eleições a partir de 2034. Pela regra de transição aprovada na comissão, a eleição presidencial de 2030 já ocorreria sem possibilidade de reeleição consecutiva.

A mudança, porém, ainda depende de aprovação do Congresso e não está em vigor. A PEC precisa passar por dois turnos de votação no Senado e na Câmara, com apoio de pelo menos três quintos dos parlamentares de cada Casa.

A proposta não altera, por si só, a possibilidade de Lula disputar a Presidência em 2030 após uma derrota em 2026, já que essa candidatura não seria uma tentativa de reeleição consecutiva.

Eleições 2026: quando é o segundo turno e onde acompanhar?

O segundo turno das eleições presidenciais será realizado neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Os eleitores poderão acompanhar o resultado do segundo turno das eleições de 2026 em tempo real pela EXAME. A cobertura especial também terá uma transmissão ao vivo da apuração no YouTube.

Veja mais informações sobre os candidatos, pesquisas e resultados no hub de eleições da EXAME.