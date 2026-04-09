Reajuste de preços de remédios tem o menor índice em 20 anos

Entraram em vigor os novos tetos de preços para medicamentos no Brasil, autorizados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Com um índice médio de 2,47%, o ajuste deste ano se confirmou como o menor das últimas duas décadas, mantendo-se abaixo da inflação acumulada de 3,81%.

Diferente de anos anteriores, quando os aumentos ultrapassaram os dois dígitos, o cenário atual reflete uma política de controle inflacionário mais rígida. O modelo de regulação brasileiro, que estabelece tetos diferenciados conforme a competitividade de cada categoria, permanece como o principal balizador para os novos valores que o consumidor encontra nas farmácias desde o último dia 31 de março.

Dinâmica de mercado

O reajuste foi estruturado em três níveis de teto máximo: 3,81% para medicamentos de alta concorrência, 2,47% para média e 1,13% para produtos com baixa ou nenhuma concorrência.

Essa estratégia regulatória foca na proteção do paciente: medicamentos de alta tecnologia ou sem substitutos diretos, como as insulinas de ação prolongada, tiveram o menor percentual de aumento permitido. Já os medicamentos com ampla oferta de genéricos e similares — como a losartana para hipertensão e a metformina para diabetes — possuem um teto maior, sob a premissa de que a forte disputa entre marcas e laboratórios naturalmente impede que o valor máximo seja repassado integralmente ao consumidor.

“O reajuste médio dos medicamentos neste ano foi de 1,95%. Para os produtos classificados no Nível II, de média concorrência, o índice foi de 2,47%. Já os medicamentos de maior complexidade tecnológica, ainda protegidos por patente, terão reajuste de 1,13%. Na prática, reajustes sistematicamente abaixo dos custos de produção geram, ao longo do tempo, impacto negativo na remuneração dos investimentos e, consequentemente, tendem a reduzir os aportes em pesquisa e desenvolvimento", avalia o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma).

Repasse gradual

Apesar da autorização vigente, o setor aponta que o reajuste não é aplicado de forma imediata em todos os produtos. O repasse costuma ser gradual, dependendo do giro de estoque de cada unidade e das estratégias comerciais das grandes redes de drogarias.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que atua como secretaria executiva da CMED, destaca que a regulação visa garantir a sustentabilidade do fornecimento sem sacrificar o acesso da população. Como o índice autorizado ficou abaixo da inflação, o setor industrial precisa buscar ganhos de eficiência para absorver a diferença nos custos de produção.

Monitoramento para o consumidor

Nesta fase de transição de preços, o consumidor deve estar atento aos mecanismos de controle: