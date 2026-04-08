Anvisa suspende fabricação e venda de azeites da marca Afonso

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta quarta-feira, 8, uma medida que proíbe a venda dos azeites da marca Afonso. A decisão foi tomada após o governo entender que o produto tem origem desconhecida.

O texto está disponível no Diário Oficial da União (DOU) e estabelece a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do produto.

Por que a venda do azeite foi proibida?

Em nota, a Anvisa informa três pontos que levaram à proibição da venda dos produtos.

A primeira é relacionada à importadora citada no rótulo, a empresa 'Comercio de Generos Alimenticios Cotinga Ltda.', que está com o CNPJ irregular na Receita Federal desde agosto de 2024.

A Vigilância Sanitária de Curitiba também tentou realizar uma inspeção no endereço da empresa e alegou que as atividades do estabelecimento não são mais realizadas no local.

A terceira questão apontada é a reprovação dos azeites no teste de qualidade. Eles apresentaram resultados insatisfatórios na análise do índice de refração, um dos critérios utilizados para confirmar a autenticidade e pureza dos produtos deste tipo.

Mediante essas irregularidades, o órgão determinou a apreensão e retirada dos produtos dos mercados e plataformas de venda.

Proibição de outras marcas de azeite

Outras três marcas também tiveram a venda proibida nos primeiros meses de 2026.

Em janeiro, os azeites da marca Terra das Oliveiras foram suspensos pelo mesmo motivo aplicado à marca Afonso.

Na ocasião, a empresa citada como importadora, a 'JJ - Comercial de Alimentos Limitada', estava extinta desde janeiro de 2025.

No mês passado, em março, outras duas marcas passaram pelo mesmo processo.

Os produtos da San Olivetto foram suspensos devido a inconsistências nas informações apresentadas no rótulo. No caso dos azeites da fabricante Royal, análises laboratoriais indicaram fraude na composição.

Os testes foram realizados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e identificaram outros óleos vegetais no lote 255001 do produto.

Por que um azeite é proibido pela Anvisa?

O Governo Federal utiliza alguns critérios para determinar a proibição de uma marca de azeite.

Confira algumas regras que a Anvisa utiliza para classificar um azeite como seguro ou não.

Realizar importação e distribuição por empresas sem CNPJ no Brasil;

Adulterar e/ou falsificar;

Utilizar óleos vegetais na composição do produto;

Não respeitar as exigências sanitárias nas instalações da produtora;

Não atender a padrões de rotulagem;

Não licenciar junto à autoridade sanitária competente;

Não informar a origem ou composição do produto.

Fabricantes suspensos em 2025

Em 2025, o governo federal suspendeu a venda e distribuição de 25 marcas de azeite.

Entre elas, estão empresas que tiveram lotes vetados por apresentarem óleos vegetais e outras substâncias na composição.

Veja a lista completa.