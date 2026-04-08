Anvisa suspende fabricação e venda de azeites da marca Afonso

Medida foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira, 8 (Wikimedia Commons/Silvio Tanaka)
Publicado em 8 de abril de 2026 às 14h44.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta quarta-feira, 8, uma medida que proíbe a venda dos azeites da marca Afonso. A decisão foi tomada após o governo entender que o produto tem origem desconhecida.
O texto está disponível no Diário Oficial da União (DOU) e estabelece a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do produto.
Em nota, a Anvisa informa três pontos que levaram à proibição da venda dos produtos.
A primeira é relacionada à importadora citada no rótulo, a empresa 'Comercio de Generos Alimenticios Cotinga Ltda.', que está com o CNPJ irregular na Receita Federal desde agosto de 2024.
A Vigilância Sanitária de Curitiba também tentou realizar uma inspeção no endereço da empresa e alegou que as atividades do estabelecimento não são mais realizadas no local.
A terceira questão apontada é a reprovação dos azeites no teste de qualidade. Eles apresentaram resultados insatisfatórios na análise do índice de refração, um dos critérios utilizados para confirmar a autenticidade e pureza dos produtos deste tipo.
Mediante essas irregularidades, o órgão determinou a apreensão e retirada dos produtos dos mercados e plataformas de venda.
Outras três marcas também tiveram a venda proibida nos primeiros meses de 2026.
Em janeiro, os azeites da marca Terra das Oliveiras foram suspensos pelo mesmo motivo aplicado à marca Afonso.
Na ocasião, a empresa citada como importadora, a 'JJ - Comercial de Alimentos Limitada', estava extinta desde janeiro de 2025.
No mês passado, em março, outras duas marcas passaram pelo mesmo processo.
Os produtos da San Olivetto foram suspensos devido a inconsistências nas informações apresentadas no rótulo. No caso dos azeites da fabricante Royal, análises laboratoriais indicaram fraude na composição.
Os testes foram realizados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e identificaram outros óleos vegetais no lote 255001 do produto.
O Governo Federal utiliza alguns critérios para determinar a proibição de uma marca de azeite.Confira algumas regras que a Anvisa utiliza para classificar um azeite como seguro ou não.
Em 2025, o governo federal suspendeu a venda e distribuição de 25 marcas de azeite.
Entre elas, estão empresas que tiveram lotes vetados por apresentarem óleos vegetais e outras substâncias na composição.Veja a lista completa.
|Marca
|Data de publicação da Anvisa
|Azapa
|Fevereiro
|Doma
|Fevereiro
|Alonso
|Maio
|Quintas D'Oliveira
|Maio
|Almazara
|Maio
|Escarpas das Oliveiras
|Maio
|La Ventosa
|Maio
|Grego Santorini
|Maio
|San Martín
|Junho
|Castelo de Viana
|Junho
|Terrasa
|Junho
|Casa do Azeite
|Junho
|Terra de Olivos
|Junho
|Alcobaça
|Junho
|Villa Glória
|Junho
|Santa Lucia
|Junho e novembro
|Campo Ourique
|Junho
|Málaga
|Junho
|Serrano
|Junho
|Vale dos Vinhedos
|Julho
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|Ouro Negro
|Outubro
|Royal
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|Novembro
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|Novembro