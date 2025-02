Quais os produtos brasileiros mais exportados para os EUA?

Do total de exportações realizadas pelo Brasil em 2024, 12% foram destinados aos Estados Unidos, somando um total de US$ 40,3 bilhões. No caminho inverso, 15,5% das importações no mesmo ano vieram dos EUA, totalizando US$ 40,6 bilhões. A importante relação comercial entre os países já acumula 200 anos de história – e o aumento das tarifas decretado pelo presidente Donald Trump acende alertas em território brasileiro.

Os óleos brutos de petróleo são o principal produto exportado pelo Brasil para os EUA. Produtos semimanufaturados de ferro ou aço, aviões e café vêm em seguida, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria Exterior (MDIC). No último dia 10, Trump oficializou a taxação de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio ao país.

“O que nós temos hoje é uma indefinição, uma insegurança. Não se sabe o que vai acontecer”, pondera o presidente-executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, em entrevista à Esfera Brasil. “Está pesado, 25% é muito elevado. Quem vai suportar esse aumento? O que vai provocar é uma desaceleração da economia mundial, e essa desaceleração deve provocar uma redução de preços”, pontua.

Ele não considera, porém, que a medida comprometa a relação comercial histórica entre Brasil e Estados Unidos. “Em quatro anos o Trump sai e entra um novo presidente, que pode pensar de maneira diferente. Esse novo presidente vai reformar o que está sendo feito agora. E 200 anos é tempo suficiente para solidificar uma parceria, então não afeta a relação como um todo, só esse momento atual. É algo para se preocupar pelos próximos quatro anos”, afirma.

Por ora, a prioridade é manter o diálogo com os EUA e acompanhar de perto as decisões no exterior, conforme avalia Castro. “Entre 60% e 65% das exportações do Brasil são commodities. A princípio, as tarifas dos EUA não têm impacto direto sobre isso, mas, indiretamente, têm. Se você reduzir o ritmo de crescimento econômico, automaticamente vai reduzir a demanda por commodities e, consequentemente, reduzir o preço. Reduzindo o preço, afeta a balança comercial”, explica o presidente-executivo da AEB.

Principais produtos exportados (do Brasil para os EUA)

Óleos brutos de petróleo: R$ 5,8 bilhões. (Tarifa: 0%)

Outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado: US$ 2,7 bilhões. (Tarifa: 7,2%)

Café não torrado, não descafeinado, em grão: US$ 1,9 bilhão. (Tarifa: 9%)

Pastas químicas de madeira: US$ 1,5 bilhão. (Tarifa: 3,6%)

Ferro fundido bruto não ligado: US$ 1,4 bilhão. (Tarifa: 3,6%)

Outros aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios: US$ 1,4 bilhão. (Tarifa: 0%)

Outras gasolinas, exceto para aviação: US$ 997 milhões. (Tarifa: 0%)

Aviões e outros veículos aéreos, a turbojato, entre 7.000 kg e 15.000 kg, vazios: US$ 955,6 milhões. (Tarifa: 0%)

Carnes desossadas de bovino, congeladas: US$ 885 milhões. (Tarifa: 10,8%)

Produtos semimanufaturados, de outras ligas de aço: US$ 738 milhões. (Tarifa: 7,2%)

Principais produtos importados (dos EUA para o Brasil):