Esfera Brasil

Um conteúdo Esfera Brasil

'Trump colocar seu rosto na moeda fere com a constituição americana’, diz pesquisador

Moeda de US$ 1 faz parte de comemoração dos 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos

Presidente norte-americano tem colocado homenagens a si próprio em diversos locais do país (Departamento do Tesouro dos EUA/Divulgação)

Presidente norte-americano tem colocado homenagens a si próprio em diversos locais do país (Departamento do Tesouro dos EUA/Divulgação)

Esfera Brasil
Esfera Brasil

Plataforma de conteúdo

Publicado em 21 de julho de 2026 às 16h47.

Tudo sobreDonald Trump
Saiba mais

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou na última quarta-feira, 15, que a Casa da Moeda do país começou a produzir moedas de US$ 1 com o rosto de Donald Trump impresso nelas.

Oficialmente, a moeda faz parte da comemoração dos 250 anos da Declaração de Independência do país e, para o secretário do Tesouro, Scott Bessent, ela representa “um legado duradouro de liberdade” e pode ser considerada um “símbolo de patriotismo”.

A moeda carrega uma imagem posada de Donald Trump cortada a partir do ombro e a frase “In God we trust” (Em Deus nós acreditamos) ao centro. No contorno, a palavra “Liberty” (Liberdade) e a idade do país (1776 - 2026). Na outra face, o nome do país, o seu valor e a tradicional águia careca, símbolo nacional.

Tal representação esbarra, porém, na proibição prevista pela seção 6 do Circulating Collectible Coin Redesign Act of 2020 (Lei de Redesenho de Moedas Colecionáveis em Circulação de 2020, na tradução livre). Segundo essa parte da constituição norte-americana, é vedado o retrato de cabeça e ombros ou busto de qualquer pessoa, viva ou morta, e qualquer retrato de pessoa viva no reverso das moedas.

“Do ponto de vista social, é algo totalmente anti-republicano. Porque os EUA sempre foram uma república. E uma república deve se pautar pelo princípio da impessoalidade que, claramente, foi violado”, disse o professor de Relações Internacionais pela FAAP e FGV, Vinicius Rodrigues Vieira.

“A iconografia monetária dos Estados Unidos foi construída historicamente sobre abstrações republicanas: a liberdade, a águia, o lema da unidade na pluralidade, e sobre figuras já mortas, justamente para separar o Estado da pessoa que ocupa temporariamente o cargo. Essa era uma herança direta da ruptura antimonárquica de 1776”, acrescentou o pesquisador Lucas Leite, do INCT/INEU (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos).

Para ele, que também é Professor Dr. de Relações Internacionais na FAAP, a confiança na moeda implica confiança no governo emissor, uma vez que ele não permitirá que a política e a geopolítica interfiram indevidamente no uso da moeda e na estabilidade monetária.

“Uma moeda com o rosto do presidente vivo, emitida contra a leitura majoritária da própria legislação, é exatamente o tipo de gesto que corrói essa expectativa”, afirmou.

Para além da moeda com seu rosto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse, ainda em março deste ano, que em breve a assinatura de Donald Trump será exibida nas novas cédulas impressas no país.

Atualmente, na parte da frente da nota há duas assinaturas: uma do tesoureiro nacional e outra do Secretário do Tesouro. Segundo a comunicação, a rubrica de Trump passará a assumir a posição do tesoureiro, o que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos.

“Para o cidadão comum, o efeito é pedagógico no pior sentido, porque naturaliza a fusão entre líder e instituição. Isso acontece num governo que já vinha alterando o sistema monetário por decisão presidencial, com o fim da produção do centavo. A moeda com o rosto do presidente é a peça mais visível de um conjunto de intervenções que consolidam a marca pessoal sobre o dinheiro público”, concluiu Lucas.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Esfera Brasil

Práticas informais aumentam riscos de crimes financeiros

Recesso parlamentar adia decisões sobre pautas prioritárias no Congresso

Entenda as regras do Defeso Eleitoral, período que antecede o primeiro turno das eleições

Meta anuncia primeiro mega data center no Canadá

Mais na Exame

Ciência

Sarcófago romano de 5 toneladas é encontrado intacto após mais de 1.500 anos

Mundo

Trump promete ampliar apoio ao Líbano, que busca cessar-fogo com Israel

Brasil

Pesquisa Atlas: Rafael Fonteles tem 64,2% e Joel 21,7% no 1º turno

Mercados

Final da Copa movimenta mais bares que 3 jogos do Brasil e e-commerce sobe 11,4%