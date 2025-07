O que é nearshoring e como o Brasil pode aproveitar a nova geografia da produção global

A pandemia de Covid-19, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China e a guerra na Ucrânia aceleraram uma tendência que vinha ganhando força nas estratégias globais de produção: o nearshoring. O termo descreve o movimento de empresas que transferem suas cadeias de suprimentos para países mais próximos do mercado consumidor final, a fim de ganhar eficiência, reduzir riscos e aumentar a competitividade. A América Latina passou a ser observada com mais atenção, especialmente o Brasil.

De acordo com um estudo realizado pela KPMG em 2024, 69% das cadeias de suprimentos que atendem ao mercado norte-americano deverão estar baseadas nas Américas nos próximos anos, diante dos atuais 59%.

O levantamento, feito com 250 executivos norte-americanos, aponta vantagens como a redução de prazos logísticos, o acesso a mercados amplos, talentos qualificados e uma menor exposição a choques geopolíticos – um trunfo diante das instabilidades globais. O Brasil aparece entre os cinco destinos mais considerados por empresas dos EUA que buscam parcerias estratégicas na área de tecnologia, segundo um relatório global do setor de recursos humanos.

No mercado de TI, por exemplo, a proximidade geográfica e os fusos horários semelhantes têm favorecido o País como alternativa de outsourcing, especialmente em áreas de alta complexidade como inteligência artificial e ciência de dados. A fluidez da comunicação entre equipes e a compatibilidade cultural contribuem para entregas mais ágeis e soluções personalizadas.

Desafios para a América Latina

A América do Sul, em especial, reúne diversos fatores atrativos para essa realocação. Além do custo de mão de obra mais competitivo, a região é rica em recursos energéticos e minerais – insumos fundamentais para a produção de tecnologias avançadas, como baterias e semicondutores. Países como Chile, Argentina, Peru e Colômbia também oferecem acordos comerciais com os EUA e localizações estratégicas próximas a rotas de comércio global, como o Canal do Panamá.

Contudo, o Brasil e seus vizinhos ainda enfrentam obstáculos consideráveis: instabilidade política, burocracia excessiva, volatilidade cambial, juros elevados e insegurança jurídica compõem um ambiente de negócios menos previsível. Esses desafios podem anular parte das vantagens de custo e logística que o nearshoring propõe.Para especialistas, o Brasil ainda pode entrar de forma mais competitiva nesse cenário, mas precisa agir com estratégia. Isso inclui melhorar o ambiente regulatório, acelerar a modernização da infraestrutura e desenvolver políticas públicas que incentivem a integração produtiva regional.