Esfera Brasil

Um conteúdo Esfera Brasil

Indústria criativa pode perder 24% de receita global até 2028, diz Unesco

Relatório revela cenário complexo para o setor audiovisual com avanço da inteligência artificial

Embora a tecnologia tenha democratizado o acesso a ferramentas e públicos, o levantamento avalia que os sistemas de apoio aos artistas permanecem frágeis (PS Photography/Getty Images)

Embora a tecnologia tenha democratizado o acesso a ferramentas e públicos, o levantamento avalia que os sistemas de apoio aos artistas permanecem frágeis (PS Photography/Getty Images)

Esfera Brasil
Esfera Brasil

Plataforma de conteúdo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20h17.

O relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), denominado Re|Shaping Policies for Creativity (“Reformulando Políticas para a Criatividade”), lançado recentemente, mostra que, até 2028, criadores de música vão enfrentar perdas de 24% em suas receitas globais, enquanto profissionais do setor audiovisual podem ver seus ganhos reduzidos em 21%, devido à ascensão da Inteligência Artificial (IA) e a digitalização acelerada.

Embora a tecnologia tenha democratizado o acesso a ferramentas e públicos, o levantamento, que monitora dados de mais de 120 países, incluindo o Brasil, avalia que os sistemas de apoio aos artistas permanecem frágeis. 

“As tecnologias digitais e a Inteligência Artificial estão transformando a forma como a cultura é criada e compartilhada. Elas oferecem novas oportunidades, mas poucas salvaguardas: das 148 leis de IA adotadas globalmente, apenas uma coloca a cultura em seu cerne, o que levanta questões sérias sobre como a diversidade e os direitos humanos são preservados na era digital”, comenta o diretor-geral da Unesco, Khaled El-Enany.

Atualmente, as receitas digitais representam 35% da renda dos criadores, um salto expressivo frente aos 17% de 2018, segundo os dados. O estudo explica que esse crescimento veio acompanhado também de maior instabilidade financeira, exposição a violações de propriedade intelectual e a opacidade dos algoritmos de grandes plataformas de streaming. 

Desigualdade 

Enquanto 67% das pessoas em países desenvolvidos possuem competências digitais essenciais, o número é de 28% nos países em desenvolvimento. Além disso, a mobilidade artística enfrenta outras barreiras:

  • 96% dos países desenvolvidos facilitam a saída de seus artistas;

  • 38% das nações ricas abrem as portas para criadores vindos do Sul Global.

No campo da igualdade de gênero, o estudo destaca que se por um lado a liderança feminina em instituições culturais subiu para 46% em 2024, em países em desenvolvimento esse índice ainda está nos 30%, e afirma que as mulheres ainda são vistas mais como consumidoras do que como líderes e criadoras.

Recomendações 

Por fim, o documento estabelece diretrizes para os países conseguirem conter a crise de receitas e proteger a diversidade como:

  • alinhar leis nacionais aos direitos humanos e garantir defesa jurídica contra ações judiciais que visam cercear a liberdade de expressão artística;

  • estabelecer marcos regulatórios que garantam que os autores mantenham controle sobre seus direitos autorais diante da IA

  • formalizar o status profissional do artista e integrá-lo aos sistemas de previdência e saúde, bem como criar redes de apoio (bolsas, residências e vistos) para artistas deslocados por guerras ou perseguições políticas; 

  • garantir que financiamentos e políticas alcancem mulheres, jovens, indígenas e minorias através de uma abordagem interseccional; 

  • investir em observatórios nacionais para monitorar o consumo digital e as violações de direitos.

Acompanhe tudo sobre:Indústria

Mais de Esfera Brasil

ONU cria Painel Global para garantir o ‘controle humano’ sobre IA

Prêmio Mulheres Exponenciais 2026 destaca lideranças que moldam o futuro do Brasil

Falhas na regulação fortalecem o mercado ilegal de apostas no Brasil

Para o Brasil, derrubada das tarifas de Trump tem efeitos positivos, mas moderados, diz especialista

Mais na Exame

Mundo

Trump diz ter boas relações com Lula e deseja encontrá-lo em Washington: 'Eu adoraria'

Pop

Paramount paga US$ 2,8 bi à Netflix e abre caminho para comprar Warner

Brasil

Homem flagrado quebrando vidro para roubar carro na Marginal é preso

Economia

Governo volta atrás e zera tarifa de importação para 105 produtos