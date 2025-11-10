Esfera Brasil

São Paulo é reconhecida como Cidade Criativa do Cinema pela Unesco

No Brasil, 14 municípios fazem parte da Rede de Cidades Criativas

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 21h14.

São Paulo foi escolhida para integrar a Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), na categoria cinema. A cidade se une aos outros 14 municípios brasileiros que representam o País. Assim, o Brasil se consolida como o terceiro país mais ativo na relação de estados-membros da Unesco, pelo número de municípios participantes.

A escolha de São Paulo foi feita por meio de um processo seletivo. A candidatura foi coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Spcine. Já a seleção foi conduzida pelo comitê técnico da Comissão Nacional do Brasil para a Unesco, coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores, em colaboração com o Ministério da Cultura e o Ministério do Turismo.

Para Emiliano Zapata, diretor de Inovação e Políticas do Audiovisual da Spcine, esse título é um reconhecimento internacional importante e incentiva a Spcine a continuar aprimorando as políticas públicas que vem implementando.

“São Paulo tinha uma boa chance de ganhar por causa da questão da inovação e do Circuito Spcine, que é o maior circuito de salas públicas do mundo. Quando eu assumi a diretoria, inauguramos 12 novas salas e tive um grande desafio de fazer com que, de fato, houvesse uma interação maior entre os territórios. Começamos a fazer sessões entendendo a realidade, temos que nos comunicar e continuar renovando. Agora, vamos fazer uma sessão focada nas crianças com TDAH", comenta Zapata. 

O diretor destaca iniciativas de inclusão e acessibilidade no setor audiovisual, como as sessões azuis, para pessoas do Transtorno do Espectro Autista (TEA), e as programações voltadas para idosos, como o Circuito 60+ e o Cine Novelo.

"Não é só uma homenagem, vamos de fato honrar o título no contexto de salas públicas, nesses territórios mais distantes do centro. É importante sair desse lugar da bolha, sabe? É levar para as pessoas os filmes: “O agente secreto”, “O último azul’. É muito triste você pensar em uma cidade como São Paulo, que todo mundo fala que é o coração do Brasil, não compartilhar uma agenda cultural, porque têm pessoas literalmente de fora. Para mim, sempre foi uma questão de democratizar o acesso ao cinema”, ressalta.

A Rede de Cidades Criativas da Unesco, lançada em 2004, é composta por 408 cidades em mais de 100 países, dando reconhecimento a municípios que promovem cultura e inovação como parte de estratégias de desenvolvimento nos campos social, econômico, cultural e ambiental.

Além de São Paulo, outras cidades brasileiras integrantes da Rede são: 

  • Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Paraty (RJ) - Categoria: Gastronomia;

  • Campina Grande (PB) - Categoria: Artes midiáticas;

  • Brasília (DF), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE) - Categoria: Design;

  • Salvador (BA) e Recife (PE) - Categoria: Música;

  • João Pessoa (PB) - Categoria: Artesanato e artes populares;

  • Santos (SP) e Penedo (AL) - Categoria: Cinema;

  • Rio de Janeiro (RJ) - Categoria: Literatura

Economia criativa

O título potencializa o turismo cultural, a atração de investimentos e o intercâmbio internacional. Para o Secretário Municipal de Cultura e Economia Criativa, José Antônio Silva Parente, o reconhecimento mostra a responsabilidade da indústria audiovisual em São Paulo.

“Esse título veio em um ótimo momento do cinema brasileiro. Nós temos o circuito de cinema público, que são 32 salas de cinema espalhadas na cidade inteira, do centro ao extremo sul e extremo leste. Para algumas pessoas, é a primeira experiência de ver um filme no cinema, com idades de dois a 90 anos”, revela. 

“A indústria do audiovisual, ela fatura e emprega mais do que a indústria do automobilismo. E tem pouco incentivo, pelo seu potencial. Eu costumo dizer que São Paulo é um polo de audiovisual do hemisfério Sul. E vai se consolidando como polo global. A cidade reúne condições por causa do nosso centro logístico, que poucos lugares do mundo tem, de aeroportos, portos, transporte rodoviário. Nós temos uma rede hoteleira gigante, mão-de-obra. A cidade tem um conjunto de intervenções e iniciativas culturais, é uma cidade diversa, multiétnica, multirracial", avalia o Secretário.

Em relação aos investimentos e projetos futuros, a Secretaria investe em qualificação de profissionais do audiovisual.

