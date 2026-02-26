ONU cria Painel Global para garantir o ‘controle humano’ sobre IA

O órgão foi feito à semelhança do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e é composto por 40 especialistas de diversas regiões do mundo, que representam as cinco regiões da ONU (Getty Images)
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 21h56.
Questões que englobam soberania e segurança global sobre o avanço da inteligência artificial (IA) foram tema central da Cúpula de Impacto da IA, que aconteceu em Nova Délhi, na Índia.
Entre as iniciativas, um painel científico internacional trabalha com o objetivo de transformar o ‘controle humano’ da tecnologia em uma realidade técnica. “A ciência informa, mas os humanos decidem”, afirmou o Secretário-Geral da ONU, o português António Guterres, durante a cúpula. Para ele, o painel preenche uma lacuna crítica de conhecimento independente, essencial para que a política internacional não seja guiada por desinformação.
O conceito ético de controle humano é previsto nas diretrizes de uso seguro da inteligência artificial, segundo o especialista Rony Vainzof, advogado e professor especializado em Direito Digital e sócio do VLK Advogados. Segundo ele, são três abordagens principais:
Human-in-the-loop (HITL): o humano intervém em cada ciclo de decisão. Aqui, a decisão da IA não produz efeito sem validação humana. Exemplo: o sistema sugere laudo, mas o médico valida antes de liberar.
Human-on-the-loop (HOTL): o humano supervisiona o sistema que opera autonomamente, tendo a capacidade de intervir ou interromper a operação caso detecte anomalias. Exemplo: a IA remove conteúdo em massa em rede social, mas equipes monitoram padrões e ajustam parâmetros se detectarem erros sistemáticos.
Human-in-command (HIC): o humano detém o controle sobre o 'comando geral' do sistema, decidindo onde, como e se a IA deve ser aplicada, além de monitorar seus impactos sociais e éticos abrangentes. É o nível mais amplo e estrutural de controle. Exemplo: em modelos de propósito geral", explica Rony Vainzof.
O órgão foi feito à semelhança do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e é composto por 40 especialistas de diversas regiões do mundo, que representam as cinco regiões da ONU, selecionados por sua excelência acadêmica e técnica. Entre os nomes de destaque está a brasileira Teresa Ludermir, professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e referência em redes neurais e IA responsável.
O painel tem a função de emitir avaliações científicas anuais sobre os riscos e oportunidades da tecnologia. Para garantir a isenção, a ONU exige que todos os membros declarem total transparência sobre conflitos de interesse, sejam eles financeiros ou profissionais, visando uma governança que priorize o interesse público em vez de lucros corporativos.
“A proposta de criar um painel científico independente (nos moldes do IPCC para o clima) serve para criar um léxico e uma base técnica comuns para que Brasil, Índia, EUA ou China, por exemplo, possam usar para fundamentar suas próprias leis soberanas ou para que o que ‘controle humano’ de uma empresa em São Paulo possa significar o mesmo que em uma empresa em Nova Délhi ou no Vale do Silício. Ou seja, o objetivo é reduzir ambiguidade regulatória e de governança, evitando assimetrias entre jurisdições", afirma Rony Vainzof.
Governança global
Durante a cúpula na Índia, representantes dos Estados Unidos rejeitaram a ideia de uma "governança global" centralizada, argumentando que o excesso de burocracia poderia sufocar a inovação. Michael Kratsios, conselheiro de tecnologia da Casa Branca, afirmou que o governo americano não apoia o controle centralizado de uma tecnologia que pode gerar “prosperidade sem precedentes".
Por outro lado, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, defenderam que a IA não pode ser um “ativo estratégico confidencial” nas mãos de poucos. O presidente Lula alertou para o risco de que “sem uma ação coletiva, a IA poderá agravar desigualdades e criar uma dominação digital, onde os dados das populações são apropriados sem contrapartida”.
A série de encontros internacionais sobre IA segue para Genebra - Suíça, no primeiro semestre de 2027. O evento mantém a tradição das cúpulas anuais iniciada no Reino Unido, em 2023 e que passaram por Coreia do Sul (2024), França (2025) e Índia, neste mês de 2026.