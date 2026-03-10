Esfera Brasil

Um conteúdo Esfera Brasil

Entenda possível impacto nos preços com a guerra no Irã

Cenário de volatilidade deixa Brasil em alerta para possíveis impactos na economia

Na segunda-feira (9), o barril do tipo Brent superou a marca de US$119,46, o maior valor desde 2022. Mas após fala de Trump, chegou a cair mais de 10%, nesta terça (10) (Anton Petrus/Getty Images)

Na segunda-feira (9), o barril do tipo Brent superou a marca de US$119,46, o maior valor desde 2022. Mas após fala de Trump, chegou a cair mais de 10%, nesta terça (10) (Anton Petrus/Getty Images)

Esfera Brasil
Esfera Brasil

Plataforma de conteúdo

Publicado em 10 de março de 2026 às 19h23.

A escalada bélica no Oriente Médio, marcada pelo fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã, colocou a economia brasileira em estado de atenção. O corredor é vital para o comércio global, concentrando a passagem de 20% do petróleo e 25% do gás natural do mundo. No entanto, após um pico histórico de preços, o mercado respirou nesta terça-feira (10) após uma fala de Donald Trump sobre o fim da ação militar.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), o repasse para os preços dos combustíveis não é imediato, pois as refinarias operam com estoques e contratos já firmados. Também destacam que o Brasil — que produz 3,8 milhões de barris por dia — pode se consolidar como um fornecedor confiável e seguro, longe das tensões do Golfo Pérsico. O momento reforça a tese de investimentos em novas fronteiras, como a Margem Equatorial, para garantir a segurança energética nacional e atender mercados asiáticos que buscam diversificar seus fornecedores fora do Oriente Médio.

Oscilações no preço

O cenário mudou drasticamente em menos de 48 horas. Na segunda-feira (9), o barril de petróleo do tipo Brent superou a marca de US$119,46, o maior valor desde 2022, impulsionado pelo medo de um desabastecimento prolongado.

Contudo, nesta terça-feira (10), os preços despencaram. O alívio veio após o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, afirmar em entrevista que a guerra no Irã poderia terminar "em breve, mas não nesta semana" e que Washington estaria "muito à frente" de seus prazos iniciais.

  • Brent (referência mundial): chegou a desabar mais de 10% durante a sessão, sendo cotado a US$88,10.

  • WTI (referência americana): registrou queda de 7,23%, sendo vendido a US$87,92.

Apesar da queda, o mercado segue cauteloso. O corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irã rebateu as declarações, afirmando que Teerã não permitirá a exportação de "um litro de petróleo" se os ataques de Israel e dos EUA continuarem.

Impacto no Brasil

Mesmo com a trégua momentânea nas cotações, o governo brasileiro e setores afetados monitoram os efeitos de médio prazo. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, destaca que o impacto no Brasil pode ser sistêmico:

  • Custo da cesta básica: produtos como carne, soja e milho são precificados em dólar. A instabilidade em Ormuz tende a valorizar a moeda americana, encarecendo a produção agrícola e o preço final nos supermercados.

  • Fertilizantes: o Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que utiliza, e o Irã é um fornecedor relevante de ureia. Um bloqueio prolongado encarece o insumo essencial para o plantio.

  • Perda de competitividade: o bloqueio do Estreito de Ormuz atinge economias asiáticas (China, Índia e Japão) que são os maiores parceiros comerciais do agronegócio e do petróleo brasileiro.

  • Logística e diesel: embora o Brasil seja o 9º maior produtor de petróleo, ainda depende da importação de derivados. A alta do barril encarece o diesel, que é o principal componente do custo de frete no país

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísPreços

Mais de Esfera Brasil

Rafaela Lotto: “Criei a empresa que, como cliente, eu gostaria de contratar”

Entenda o impasse entre Fazenda e Senado sobre o setor de data centers

Luana Ozemela: “Meu propósito é fazer da tecnologia um instrumento de inclusão”

Meta vai à Justiça contra redes de deepfakes no Brasil e na China

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Jordana detona Chaiany em discussão: 'Não sabe jogar'

Economia

Senado aprova projeto que reorganiza carreiras de servidores federais e concede reajustes salariais

Negócios

O mais rico do Brasil ajudou a fundar o Facebook e tem patrimônio de US$ 35 bi

ESG

Como a regeneração do solo virou estratégia das multinacionais de alimentos