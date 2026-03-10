Entenda possível impacto nos preços com a guerra no Irã

De acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), o repasse para os preços dos combustíveis não é imediato, pois as refinarias operam com estoques e contratos já firmados. Também destacam que o Brasil — que produz 3,8 milhões de barris por dia — pode se consolidar como um fornecedor confiável e seguro, longe das tensões do Golfo Pérsico. O momento reforça a tese de investimentos em novas fronteiras, como a Margem Equatorial, para garantir a segurança energética nacional e atender mercados asiáticos que buscam diversificar seus fornecedores fora do Oriente Médio.

Oscilações no preço

O cenário mudou drasticamente em menos de 48 horas. Na segunda-feira (9), o barril de petróleo do tipo Brent superou a marca de US$119,46, o maior valor desde 2022, impulsionado pelo medo de um desabastecimento prolongado.

Contudo, nesta terça-feira (10), os preços despencaram. O alívio veio após o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, afirmar em entrevista que a guerra no Irã poderia terminar "em breve, mas não nesta semana" e que Washington estaria "muito à frente" de seus prazos iniciais.

Brent (referência mundial): chegou a desabar mais de 10% durante a sessão, sendo cotado a US$88,10.

WTI (referência americana): registrou queda de 7,23%, sendo vendido a US$87,92.

Apesar da queda, o mercado segue cauteloso. O corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irã rebateu as declarações, afirmando que Teerã não permitirá a exportação de "um litro de petróleo" se os ataques de Israel e dos EUA continuarem.

Impacto no Brasil

Mesmo com a trégua momentânea nas cotações, o governo brasileiro e setores afetados monitoram os efeitos de médio prazo. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, destaca que o impacto no Brasil pode ser sistêmico: