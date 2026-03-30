Entenda o crédito emergencial de R$ 15 bilhões para exportadores: como funciona e quem pode acessar

O governo federal editou uma medida provisória que libera até R$ 15 bilhões em linhas de crédito para empresas exportadoras impactadas pela instabilidade internacional. A iniciativa, publicada no Diário Oficial da União, busca mitigar efeitos de choques externos como conflitos no Oriente Médio e barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos, e deve ser executada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no âmbito do Plano Brasil Soberano.

Na prática, o crédito é direcionado a exportadores de bens industriais e também a fornecedores inseridos nessas cadeias produtivas. Os recursos poderão ser utilizados para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos, expansão da capacidade produtiva, inovação tecnológica e adaptação de produtos e processos — um leque que, segundo especialistas, busca preservar a competitividade das empresas brasileiras em um cenário adverso.

O economista Antonio Corrêa de Lacerda, conselheiro do Conselho Federal de Economia (Cofecon), avalia que a medida tem caráter emergencial diante do agravamento do cenário externo. “O ambiente internacional se deteriorou com a guerra no Oriente Médio, elevando custos logísticos e de insumos estratégicos. A iniciativa visa preservar faturamento, arrecadação e empregos, além de oferecer cobertura a riscos comerciais, políticos e extraordinários, sobretudo para micro, pequenas e médias exportadoras”, afirma.

Os recursos que abastecem a linha de crédito virão do superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação, apurado ao fim de 2025. Caberá ao Conselho Monetário Nacional (CMN), com participação dos ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, definir as condições finais das operações, como taxas de juros, prazos e critérios de elegibilidade.

Acesso ao crédito

Para o economista André Paiva Ramos, conselheiro do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo (Corecon-SP), o acesso ao crédito ainda depende de parâmetros que garantam efetividade. “As empresas enfrentam dificuldades para captar recursos em um ambiente de juros elevados e maior aversão ao risco. As condições dessas linhas — como taxas, carência e prazos — precisam ser compatíveis para que, de fato, fortaleçam as empresas diante desse cenário adverso”, pondera.

Embora o foco esteja nas exportadoras, há avaliação de que os impactos da crise são mais amplos. O empresário Sérvulo Mendonça, chairman da Holding SM, destaca que a medida atende a uma demanda imediata por liquidez, mas não resolve distorções mais abrangentes. “A pressão externa se espalha por toda a economia, afetando cadeias produtivas, custos e previsibilidade dos negócios. Ao mesmo tempo em que o crédito protege exportadores, outros segmentos igualmente pressionados seguem sem instrumentos equivalentes”, observa.

Mendonça também chama atenção para o custo fiscal da iniciativa. Segundo ele, medidas emergenciais são necessárias, mas devem vir acompanhadas de transparência e análise de longo prazo. “Recursos públicos não são neutros. É preciso discutir eficiência alocativa e sustentabilidade fiscal, para que o apoio a setores estratégicos não gere riscos estruturais no futuro”, pontua.

Por se tratar de uma medida provisória, a liberação do crédito já está em vigor, mas depende de aprovação do Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar definitiva. Caso contrário, perde a validade.