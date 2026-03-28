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Por que alguns alimentos brasileiros são barrados em outros países?

Regras sanitárias e falhas na documentação são alguns dos motivos. Entenda como funciona a fiscalização

Regras sanitárias internacionais determinam quais alimentos podem entrar em cada país (Paulo Fridman/Corbis/Getty Images)

Regras sanitárias internacionais determinam quais alimentos podem entrar em cada país (Paulo Fridman/Corbis/Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 28 de março de 2026 às 08h00.

O comércio internacional de alimentos é regulado por normas sanitárias rigorosas. Mesmo quando um produto é amplamente consumido em seu país de origem, ele pode ser barrado na entrada de outro mercado caso não cumpra padrões específicos de segurança alimentar, rastreabilidade ou qualidade.

Essas regras fazem parte de acordos internacionais destinados a proteger a saúde pública e evitar a disseminação de pragas agrícolas no comércio exterior.

As regras sanitárias no comércio internacional de alimentos

Os países importadores estabelecem requisitos sanitários e fitossanitários para produtos agrícolas e alimentícios. Eles definem, por exemplo, limites para resíduos de pesticidas, presença de contaminantes, condições de produção e certificações obrigatórias.

As regras fazem parte do chamado Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS) da Organização Mundial do Comércio, que permite que países adotem medidas para proteger a saúde humana, animal e vegetal.

Principais motivos que levam um alimento a ser barrado

Produtos podem ser rejeitados em fronteiras ou portos por diferentes razões. Entre as mais comuns estão:

  • Níveis de resíduos químicos acima do permitido;
  • Presença de pragas ou doenças agrícolas;
  • Falhas na documentação sanitária;
  • Ausência de certificações exigidas;
  • Problemas de rastreabilidade na cadeia produtiva.

As exigências variam entre países e blocos econômicos.

Quem define essas regras e como elas são fiscalizadas?

As normas são estabelecidas por autoridades sanitárias de cada país. Na União Europeia, as regras são definidas por instituições do bloco.

No Brasil, o controle sanitário de produtos exportados envolve órgãos como o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Essas instituições trabalham para garantir que os produtos atendam aos padrões exigidos pelos mercados internacionais.

O que acontece quando um embarque é rejeitado?

Quando um carregamento é barrado, o importador pode exigir a devolução, destruição ou reprocessamento do produto. Dependendo da gravidade do problema, o exportador também pode sofrer restrições temporárias de acesso ao mercado.

Além disso, notificações internacionais podem ser emitidas para alertar outros países sobre possíveis riscos.

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Como produtores e exportadores evitam esse tipo de problema?

Para reduzir riscos, exportadores adotam sistemas de controle de qualidade, rastreabilidade e certificação.

Boas práticas agrícolas, monitoramento de resíduos químicos e auditorias sanitárias são algumas das medidas utilizadas para atender aos padrões internacionais.

No comércio global de alimentos, cumprir exigências sanitárias é essencial para garantir acesso a mercados e manter a competitividade das exportações agrícolas.

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