Por que alguns alimentos brasileiros são barrados em outros países?

Regras sanitárias internacionais determinam quais alimentos podem entrar em cada país (Paulo Fridman/Corbis/Getty Images)
Publicado em 28 de março de 2026 às 08h00.
O comércio internacional de alimentos é regulado por normas sanitárias rigorosas. Mesmo quando um produto é amplamente consumido em seu país de origem, ele pode ser barrado na entrada de outro mercado caso não cumpra padrões específicos de segurança alimentar, rastreabilidade ou qualidade.
Essas regras fazem parte de acordos internacionais destinados a proteger a saúde pública e evitar a disseminação de pragas agrícolas no comércio exterior.
Os países importadores estabelecem requisitos sanitários e fitossanitários para produtos agrícolas e alimentícios. Eles definem, por exemplo, limites para resíduos de pesticidas, presença de contaminantes, condições de produção e certificações obrigatórias.
As regras fazem parte do chamado Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS) da Organização Mundial do Comércio, que permite que países adotem medidas para proteger a saúde humana, animal e vegetal.
Produtos podem ser rejeitados em fronteiras ou portos por diferentes razões. Entre as mais comuns estão:
As exigências variam entre países e blocos econômicos.
As normas são estabelecidas por autoridades sanitárias de cada país. Na União Europeia, as regras são definidas por instituições do bloco.
No Brasil, o controle sanitário de produtos exportados envolve órgãos como o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Essas instituições trabalham para garantir que os produtos atendam aos padrões exigidos pelos mercados internacionais.
Quando um carregamento é barrado, o importador pode exigir a devolução, destruição ou reprocessamento do produto. Dependendo da gravidade do problema, o exportador também pode sofrer restrições temporárias de acesso ao mercado.
Além disso, notificações internacionais podem ser emitidas para alertar outros países sobre possíveis riscos.
LEIA MAIS: Saiba qual é o calendário de feiras agropecuárias em 2026
Para reduzir riscos, exportadores adotam sistemas de controle de qualidade, rastreabilidade e certificação.
Boas práticas agrícolas, monitoramento de resíduos químicos e auditorias sanitárias são algumas das medidas utilizadas para atender aos padrões internacionais.
No comércio global de alimentos, cumprir exigências sanitárias é essencial para garantir acesso a mercados e manter a competitividade das exportações agrícolas.