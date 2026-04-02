Empresa de IA compra startup de automação de crédito para faturar R$ 135 milhões

A automação de processos virou prioridade no setor financeiro, pressionado por custos, regulação e pela necessidade de acelerar decisões de crédito.

É nesse contexto que a Stoque, empresa mineira de tecnologia focada em automação com inteligência artificial, fechou a compra da Rectask, desenvolvedora de softwares para esteiras de crédito — o fluxo completo de análise, aprovação e liberação de financiamentos.

O valor da transação não foi divulgado.

A aquisição acontece em um momento em que a Stoque tenta consolidar uma virada estratégica: sair de um modelo mais baseado em serviços para ampliar o peso de software no negócio — hoje já entre 55% e 60% da receita, ante 8% alguns anos atrás.

“A Rectask nos dá uma posição mais forte em esteiras de crédito e acelera nossa estratégia de aumentar a relevância de software no negócio. É uma plataforma já validada em operações críticas”, afirma o CEO Thiago de Assis.

Com a integração, a empresa projeta faturar entre 130 e 135 milhões de reais neste ano, com cerca de 10% a 12% vindo da nova operação.

O foco agora é transformar crédito, especialmente o imobiliário, em uma das principais frentes de crescimento.

Como funciona o negócio

A Stoque atua nos bastidores de grandes empresas, automatizando tarefas repetitivas de back office — área que cuida de processos internos, como análise de documentos, aprovação de crédito e gestão operacional.

Na prática, isso significa reduzir atividades manuais e substituir etapas feitas por pessoas por sistemas automatizados, muitas vezes com uso de inteligência artificial.

Um exemplo típico está no crédito imobiliário. Até pouco tempo, a aprovação de um financiamento podia levar entre 30 e 60 dias. Com automação, esse prazo pode cair para cerca de 8 dias, segundo o CEO.

A empresa opera de diferentes formas: pode assumir o processo inteiro para o cliente, redesenhar operações com tecnologia ou oferecer plataformas prontas — como software no modelo SaaS (software como serviço, acessado pela internet).

A Rectask entra justamente nessa última frente.

O que a Rectask traz

Fundada com foco no mercado financeiro, a Rectask desenvolve sistemas que automatizam a chamada “esteira de crédito” — todas as etapas que vão desde o envio de documentos até a aprovação final.

No último ano, a empresa processou mais de 77 mil propostas de crédito imobiliário, movimentando mais de 31 bilhões de reais.

Seus sistemas já são usados por bancos, administradoras de consórcio e empresas de terceirização (BPOs, sigla para business process outsourcing, quando uma empresa contrata outra para executar processos operacionais).

Para a Stoque, o principal valor está no fato de a tecnologia já estar integrada a operações consideradas críticas — aquelas que não podem falhar, como concessão de crédito. “A ideia é construir uma vertical dedicada à automação de crédito, com a Rectask como motor tecnológico”, afirma Assis.

A aposta no crédito

Hoje, o setor financeiro já representa cerca de 35% da receita da Stoque. Dentro desse universo, o crédito, especialmente o imobiliário, ganha peso crescente.

A lógica é simples: poucas áreas concentram tanto volume de processos manuais, regras e validações quanto a concessão de crédito.

A Rectask será incorporada à estrutura da Stoque, com manutenção e expansão do time, hoje com cerca de 50 funcionários. Os fundadores passam a integrar a liderança da nova operação.

A aquisição também formaliza uma parceria iniciada em 2021, quando as empresas começaram a trabalhar juntas em projetos para grandes instituições financeiras.

Agora, o plano é integrar a tecnologia da Rectask com outros ativos da Stoque, como o Zeev — plataforma de automação de fluxos — e parcerias na área de dados. O objetivo é montar um ecossistema capaz de automatizar todo o ciclo de crédito, de ponta a ponta.

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