Entenda a situação judicial do X no Brasil

A rede social X – antigo Twitter – enfrenta um histórico de embates judiciais no Brasil, resultando em multas milionárias e na suspensão temporária de suas atividades no País. As sanções foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), devido ao descumprimento de decisões judiciais.

Em 2024, a plataforma foi suspensa em todo o território nacional após repetidas violações, incluindo a falta de um representante legal no Brasil e a não remoção de perfis que disseminavam informações falsas. A retomada das operações ocorreu em outubro do ano passado, depois que a empresa atendeu às exigências e pagou R$ 28,6 milhões em multas.

Recentemente, uma nova penalidade de R$ 8,1 milhões foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal devido à recusa da empresa em fornecer dados cadastrais de um perfil vinculado ao blogueiro Allan dos Santos – alvo de um inquérito que investiga seu suposto envolvimento em crimes nas redes sociais. O X alegou que não coleta tais informações e recorreu da decisão, mas teve seus recursos negados.

Em resposta, a empresa declarou ao STF sua intenção de pagar a multa e solicitou que parte do valor bloqueado previamente, R$ 7,2 milhões, fosse usado para compensar a nova penalidade. Com isso, a diferença de R$ 817 mil seria quitada separadamente. A decisão final sobre o pedido ainda aguarda definição.

A situação do X no Brasil segue marcada por cobranças rigorosas do STF quanto à adequação da plataforma à legislação nacional, incluindo o cumprimento de decisões judiciais e a colaboração com autoridades.

Relembre os embates entre Moraes e Elon Musk