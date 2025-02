Filho de Elon Musk mandou Trump se calar na Casa Branca: 'Você não é o presidente'; vídeos viralizam

Depois de roubar a cena com uma conduta "fofa e inquieta" durante a inédita entrevista do pai, Elon Musk, ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o pequeno X Æ A-Xii viralizou nas redes sociais pelo que disse ao presidente americano na ocasião.

X acompanhou o pai em uma aparição extraordinária no Salão Oval da Casa Branca, na quarta-feira, 12, quando o CEO da Tesla, da SpaceX e do X falou a jornalistas pela primeira vez desde que chegou a Washington para chefiar o Departamento de Eficiência do Governo (Doge, na sigla em inglês).

Durante o encontro, X Æ A-Xii não parou quieto. Pareceu entediado ao longo dos 30 minutos da coletiva. Em certo momento, o pequeno se aproximou da mesa onde estava sentado Trump e fez um comentário inusitado:

“Eu quero que você cale a sua boca”, disse o menino.

“I want you to shush your mouth”. 😂 lil X saying what millions of Americans would like to tell Trump to his face pic.twitter.com/BniJ1IuSAj — Facts Chaser 🌎 🤦🏻‍♂️ (@Factschaser) February 12, 2025

Ao longo da entrevista, X sentou-se nos ombros do pai, brincou com o rosto e o boné de Musk, se "escondeu" ao lado da mesa do presidente, bocejou, fez caretas e até colocou o dedo no nariz, como mostram as imagens do encontro. Em outro momento, enquanto Musk falava aos jornalistas, o menino voltou a se dirigir ao republicano:

“Você não é o presidente, precisa ir embora”, disparou.

Many people are saying they can hear Elon's 4-year-old son X telling me: “You’re not the president you need to go away." Ridiculous! DO NOT RETWEAT!!!!! pic.twitter.com/n7aRb8LtPU — Donald J. Drumpf (Parody) (@RealDonalDrumpf) February 12, 2025

Críticos de Trump compartilharam as imagens nas redes sociais e destacaram que o menino teria expressado o que muitos opositores gostariam de dizer ao presidente.

As reações e o contexto político

X Æ A-Xii é um dos 12 filhos do bilionário. Ele é fruto do relacionamento com a cantora Grimes, que também é mãe de Exa Dark Sideræl e Techno. Musk ainda teve outros filhos com Justine Wilson (Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian e Nevada) e com Shivon Zilis, sua atual mulher (Strider, Azure e um bebê nascido em 2024, cujo nome não foi divulgado).

As imagens de X no Salão Oval rapidamente viralizaram, com internautas destacando a fofura e a inquietação da criança durante o evento.

A entrevista ocorreu pouco depois de Trump assinar um decreto ampliando os poderes de Musk à frente da força-tarefa. Sem apresentar evidências, o CEO da Tesla e da SpaceX voltou a afirmar que a burocracia federal americana foi corrompida por trapaceiros e funcionários que aprovaram dinheiro a "fraudadores".

O papel de Musk na administração de Trump

Musk respondeu às perguntas dos jornalistas ao lado da Mesa do Resolute, ao lado de Trump. Ele afirmou que seu trabalho era do interesse do público e da democracia:

“[O objetivo é] restaurar a democracia. Se a burocracia está no comando, então que significado a democracia realmente tem?”, disse Musk.

Entre suas alegações, o bilionário afirmou que funcionários da agora extinta Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) estavam recebendo propinas. Ele alegou que “algumas pessoas” na burocracia conseguiram acumular dezenas de milhões de dólares enquanto estavam no cargo, sem explicar como chegou a essa conclusão. Mais tarde, disse que alguns beneficiários da Previdência Social tinham até 150 anos.

Musk garantiu que sua equipe está operando com transparência:

“Na verdade, estamos tentando ser o mais transparentes possível. Todas as nossas ações são o mais transparentes possível. Não conheço nenhum caso em que uma organização tenha sido mais transparente do que o Doge.”

Na realidade, a equipe de Musk opera sob forte sigilo. O próprio bilionário é um "funcionário especial do governo", e seu registro financeiro não será tornado público, segundo a Casa Branca.

1 /6 Musk, Trump e X Æ A-Xii (Musk, Trump e X Æ A-Xii)

2 /6 Musk, Trump e X Æ A-Xii (Musk, Trump e X Æ A-Xii)

3 /6 Musk, Trump e X Æ A-Xii (Musk, Trump e X Æ A-Xii)

4 /6 Musk, Trump e X Æ A-Xii (Musk, Trump e X Æ A-Xii)

5 /6 Musk, Trump e X Æ A-Xii (Musk, Trump e X Æ A-Xii)

6/6 Musk, Trump e X Æ A-Xii (Musk, Trump e X Æ A-Xii)

Críticas à influência de Musk no governo

A aparição de Musk ocorreu no momento em que Trump assinou um novo decreto de corte de custos, ampliando os poderes da equipe do Doge para supervisionar a força de trabalho federal. No entanto, críticos apontam que Musk está atuando sem restrições e sem prestação de contas.

Dezenas de processos foram movidos contra as ações do governo para reduzir a burocracia, e diversos juízes federais já ordenaram a suspensão das medidas enquanto as contestações são analisadas. Mesmo assim, Musk rejeitou qualquer sugestão de que estaria operando sem supervisão.

Trump defendeu o bilionário, afirmando que Musk está cumprindo uma promessa de campanha ao reestruturar o governo. Durante as eleições, o presidente prometeu eliminar o "Estado profundo" e facilitar a demissão de funcionários públicos.

Além disso, Musk se tornou o maior doador da campanha de Trump, contribuindo com mais de US$ 250 milhões. Ele convocou uma equipe de engenheiros para implementar um rigoroso programa de eficiência. Quando um jornalista perguntou o que ele achava dos críticos, Musk respondeu com ironia:

“Tenho opositores? Não acho”, brincou, antes de acrescentar que, graças à vitória de Trump, não poderia haver um mandato mais forte para sua atuação.

Mesmo com o respaldo do governo, Musk enfrenta acusações de hipocrisia por criticar burocratas "não eleitos", enquanto ele próprio atua sem um cargo eletivo e exerce grande influência. Além disso, a SpaceX possui contratos bilionários com o governo dos EUA, levantando suspeitas de conflito de interesses.