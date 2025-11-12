Esfera Brasil

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson
Um conteúdo Esfera Brasil

COP30 em 30 tópicos: Instituto Esfera aponta temas para o futuro

Obra está estruturada em 30 artigos que tratam de grandes eixos da agenda climática e socioambiental

O estudo levanta tópicos com uma análise aprofundada sobre a COP30

O estudo levanta tópicos com uma análise aprofundada sobre a COP30

Esfera Brasil
Esfera Brasil

Plataforma de conteúdo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20h53.

estudo realizado pelo Instituto Esfera em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) levanta tópicos com uma análise aprofundada acerca da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Pela primeira vez, a principal cúpula mundial sobre o clima é sediada no coração da Amazônia, em Belém (Pará), um movimento que coloca o Brasil, a maior floresta tropical do planeta e seus povos no centro das negociações. 

“A ideia era realmente produzir algo que tivesse conteúdo, uma transmissão de conhecimento de uma forma bastante objetiva e de fácil entendimento. Por isso que buscamos em cada tópico um resumo de duas páginas para que a pessoa se informe de forma correta, para ter um panorama geral do que significam os principais temas da COP 30. Sempre com foco no Brasil, trazendo o tema para a realidade da política climática brasileira", descreve a conselheira do Instituto Esfera e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito do IDP Karin Kässmayer, uma das organizadoras do estudo.

A pesquisa aponta a urgente necessidade de sanar a "lacuna de ambição" entre as promessas climáticas globais e as ações concretas. A obra está estruturada em 30 artigos que abordam temas cruciais da agenda climática e socioambiental, como Economia Circular, Financiamento Climático Global, Justiça climática, Soluções baseadas na Natureza e o papel dos Oceanos e Clima. 

Entre as referências citadas, há relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), documentos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) e decisões de cortes internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com uma abordagem multidisciplinar e bem fundamentada.

Ações concretas

É apontado no estudo que para coordenar uma resposta global minimamente eficaz à crise climática, é indispensável um arcabouço internacional robusto. Com acordos e estratégias fundamentais, como o Acordo de Paris, que tem o objetivo central, firmado em 2015, de limitar o aquecimento em 1,5°C. 

Apesar das atuais Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) — nas quais cada país estabelece e comunica suas próprias metas de redução de emissões, estratégias de adaptação e necessidades de financiamento —, o mundo caminha para um aumento superior a 2°C, o que gera uma "lacuna de ambição e implementação" que precisa ser resolvida com urgência.

“No âmbito nacional, a revisão da NDC incluiu a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030, recuperar áreas degradadas e ampliar a participação de energias renováveis na matriz energética. No entanto, a efetiva aplicação dessas metas depende do combate rigoroso ao desmatamento na Amazônia e do fortalecimento dos sistemas de fiscalização ambiental, áreas em que o país ainda enfrenta fragilidades", avaliam os pesquisadores Roberta Amanajás Monteiro e Igor Barros Santos, no primeiro tópico do estudo.

Entre os pontos importantes destacados na pesquisa são:

  • Mercados de carbono: destaque para a criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), mas com alerta de que a transição deve ser justa;

  • Justiça social: a crise climática afeta desproporcionalmente os grupos mais vulneráveis, como os povos indígenas, que são guardiões eficazes de território;

  • A governança climática e a Estrutura de Transparência Aprimorada (ETF) do Acordo de Paris para garantir o cumprimento das metas. 

Acompanhe tudo sobre:COP30

Mais de Esfera Brasil

Maior shutdown da história dos EUA amplia incertezas globais e acende alerta para o Brasil

São Paulo é reconhecida como Cidade Criativa do Cinema pela Unesco

Tratado global da ONU contra o cibercrime divide países e acende alerta sobre vigilância estatal

Brasil tem 3,8 milhões de influenciadores e mercado movimenta R$ 20 bi por ano, diz pesquisa

Mais na Exame

Brasil

Após críticas do governo, Derrite apresenta 4ª versão do PL Antifacção

Ciência

Sinais de rádio revelam natureza de suposto cometa alienígena

Mundo

'Safáris humanos': o caso de italianos que pagavam R$ 600 mil para matar civis

Esporte

Sem jogar no MorumBIS, São Paulo pode faturar R$ 120 milhões com shows