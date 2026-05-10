Como emitir o título de eleitor online e o que dá (e não dá) para imprimir

Emitir o título de eleitor ficou mais simples nos últimos anos, com a digitalização dos serviços da Justiça Eleitoral. Pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor pode solicitar a primeira via do documento, atualizar dados ou regularizar a situação sem sair de casa.

O processo é feito pelo sistema de autoatendimento eleitoral, o Título Net, que reúne os principais serviços online. Após preencher o formulário e enviar a documentação, o pedido passa por análise antes de ser aprovado.

Como emitir o título pela internet

Para emitir o título, o eleitor deve acessar o portal da Justiça Eleitoral e selecionar a opção correspondente ao serviço desejado. Em seguida, é necessário preencher dados pessoais, como nome, data de nascimento e endereço, além de anexar documentos exigidos.

O sistema permite acompanhar o andamento da solicitação online. Em alguns casos, a Justiça Eleitoral pode solicitar o comparecimento presencial para validação de dados ou coleta biométrica.

É possível imprimir o título?

Atualmente, o título de eleitor existe principalmente em formato digital. Após a aprovação do cadastro, o documento pode ser acessado pelo aplicativo e-Título, que substitui a versão impressa na maioria das situações.

Ainda assim, o eleitor pode consultar e imprimir comprovantes e dados cadastrais pelo portal da Justiça Eleitoral. Essas informações podem ser usadas para verificar zona eleitoral e local de votação.

Quais documentos são necessários

Para emitir o título pela internet, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Dependendo do caso, outros documentos podem ser requeridos, como comprovante de quitação militar para homens maiores de 18 anos.

As imagens dos documentos devem ser enviadas pelo sistema durante a solicitação. Em seguida, uma análise é feita pela Justiça Eleitoral antes da liberação do cadastro.

Prazo para emissão antes das eleições

A emissão do título e outras alterações cadastrais devem ser feitas até o fechamento do cadastro eleitoral. Em 2026, o prazo termina em 6 de maio, data limite para regularizar a situação e garantir participação nas eleições.

Após esse prazo, não é mais possível emitir ou alterar o título até depois do pleito. Por isso, a orientação do Tribunal Superior Eleitoral é realizar o procedimento com antecedência.