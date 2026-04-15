Título de eleitor: como fazer e qual o prazo para emitir antes das eleições

Quem pretende votar nas eleições de 2026 precisa correr. O prazo para tirar o título de eleitor, mudar o local de votação e regularizar pendências termina em 6 de maio de 2026, data em que o cadastro eleitoral será fechado em todo o país.

A partir desse dia, não será mais possível fazer alterações no registro eleitoral até depois das eleições, marcadas para outubro.

Quem precisa tirar o título

O título de eleitor é o documento que permite e garante o direito de votar e participar das eleições. A apresentação do título também é obrigatória para prestar concursos públicos, se matricular em universidades e até emitir o passaporte.

No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. Para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 e analfabetos, é facultativo – vota só se quiser.

Onde tirar o título de eleitor

O alistamento eleitoral pode ser feito de duas formas: pela internet ou presencialmente.

Internet

Por meio do sistema de autoatendimento da Justiça Eleitoral, o Título Net, o cidadão preenche um formulário com dados pessoais como nome completo, data de nascimento, filiação e endereço.

Também é necessário anexar imagens de documentos, geralmente um documento oficial com foto (como RG ou CNH) e um comprovante de residência recente. Homens que completam 18 anos no ano do alistamento também é exigido o comprovante de quitação com o serviço militar.

Após o envio, a solicitação passa por análise da Justiça Eleitoral. Nessa etapa, ou o pedido é aprovado diretamente, ou o sistema solicita que o eleitor vá até um cartório eleitoral para concluir o atendimento, especialmente nos casos em que há necessidade de coleta de dados biométricos ou verificação de informações. Esse comparecimento, quando exigido, deve ser feito dentro do prazo indicado no sistema.

Presencialmente

Para quem prefere o atendimento presencial, o procedimento é semelhante, mas feito diretamente em um cartório eleitoral ou posto autorizado.

Nesse caso, o eleitor apresenta os documentos originais, preenche o requerimento com o auxílio de um atendente e, quando disponível, já realiza a coleta biométrica na hora.

Atenção: Alguns estados exigem agendamento prévio, algo que também é informado pelos tribunais regionais eleitorais.

Assim como no procedimento online, o pedido aprovado gera um título de eleitor digital. Alguns cartórios também podem entregar a versão física, que não é obrigatória.

Nos dois casos, todas as informações do eleitor, como local de votação e situação do título, podem ser acessadas pelo aplicativo e-Título.

O que pode ser feito até o prazo

Até o dia 6 de maio, a Justiça Eleitoral permite:

tirar o primeiro título

transferir o local de votação

atualizar dados cadastrais

regularizar pendências eleitorais

Tanto pelo Título Net quanto nos cartórios é possível realizar esses procedimentos. Em todos os casos, a lógica é a mesma: preencher o requerimento, anexar ou apresentar documentos e acompanhar a análise.

Por que o prazo é importante

O fechamento do cadastro ocorre cerca de 150 dias antes das eleições, como determina a legislação eleitoral. Quem perder o prazo não conseguirá votar em 2026 nem regularizar a situação até depois do pleito.