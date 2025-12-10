Qual será o valor do salário mínimo em 2026?

Salário mínimo: valor subiu para 2026; veja quanto (rafastockbr/Freepik)
Redação Exame
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11h27.
O governo federal confirmou nesta quarta-feira, 10, que o salário mínimo será de R$ 1.621,00 em 2026. O valor representa um reajuste de R$ 103,00 em relação ao piso atual de R$ 1.518,00 e passará a valer para os pagamentos realizados a partir de fevereiro.
O reajuste considera a inflação acumulada até novembro de 2025, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, limitado a 2,5%, conforme as regras do arcabouço fiscal em vigor.
Embora o PIB de 2024 tenha registrado alta de 3,4%, o aumento real do salário mínimo será limitado ao teto de 2,5%, somado à inflação de 4,4% no período de referência. A fórmula busca controlar o impacto fiscal do reajuste sobre as contas públicas.
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o salário mínimo serve de referência para cerca de 59,9 milhões de brasileiros, incluindo trabalhadores formais, beneficiários da Previdência, do seguro-desemprego e de programas como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O governo utiliza uma combinação de fatores para calcular o valor do salário mínimo. Os principais critérios incluem:
O processo de definição do salário mínimo envolve várias etapas:
O aumento do salário mínimo gera impacto direto sobre os gastos obrigatórios do governo federal, como:
Segundo estimativas oficiais, cada R$ 1 de aumento no mínimo representa um gasto adicional de R$ 420 milhões em 2026. Com um aumento de R$ 105, o impacto será de aproximadamente R$ 43,2 bilhões nas despesas obrigatórias.
Esses gastos pressionam o espaço disponível para despesas discricionárias, como investimentos e programas sociais, afetando a execução do orçamento federal.
Com o aumento contínuo das despesas obrigatórias, alguns economistas defendem que o piso dos benefícios previdenciários deixe de ser vinculado ao salário mínimo e volte a ser corrigido apenas pela inflação, como foi durante o governo Bolsonaro. Essa proposta, no entanto, enfrenta resistência por reduzir o poder de compra de milhões de beneficiários.
De acordo com o Dieese, o salário mínimo serve como referência para 59,9 milhões de pessoas no Brasil, incluindo trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais.
Além disso, o aumento do mínimo afeta indiretamente o salário médio da economia e o poder de compra das camadas mais vulneráveis da população.
|Ano
|Valor do salário mínimo (R$)
|Base legal / Decreto
|2015
|788,00
|Decreto 8.381/2014
|2016
|880,00
|Decreto 8.618/2015
|2017
|937,00
|Lei 13.152/2015
|2018
|954,00
|Decreto 9.255/2017
|2019
|998,00
|Decreto 9.661/2019
|2020
|1.039,00 (jan) / 1.045,00 (fev)
|MP 916/2019 e MP 919/2020
|2021
|1.100,00
|MP 1021/2020
|2022
|1.212,00
|MP 1091/2021
|2023
|1.302,00 (jan) / 1.320,00 (mai)
|MP 1.143/2022 e MP 1.172/2023
|2024
|1.412,00
|Decreto 11.864/2024
|2025
|1.518,00
|Decreto 12.342/2024