Preço das passagens aéreas dispara: veja o que mais subiu em junho

O preço das passagens aéreas foi um dos destaques da inflação de junho, subindo 11,32% só neste mês, segundo os dados do IPCA, principal índice inflacionário brasileiro, divulgados nesta sexta-feira, 8, pelo IBGE. A inflação geral em junho foi de 0,67%.

Nos últimos 12 meses, as passagens aéreas acumulam alta de mais de 122%, isto é, mais que dobraram de preço. A variação ocorre sobretudo diante do aumento da demanda com a reabertura após o auge da pandemia, além de variações sazonais e aumento do preço do querosene de aviação.

No mês, as passagens aéreas foram o segundo item com maior alta, atrás do morango, que subiu 13,3%.

Completam a lista das maiores altas do mês de junho o leite longa vida (alta de 10,72%) e o feijão-carioca rajado (alta de 9,74%).

Na outra ponta, a cenoura teve a maior queda de junho (redução de 23,4%), após altas recordes no começo do ano. Várias frutas e verduras também tiveram queda nos preços.

Combustíveis também foram destaque entre as quedas, caindo 1,20% (para veículos), com redução nos preços da gasolina (-0,72%) e sobretudo do etanol (-6,41%). Já o diesel foi na contramão e subiu quase 4% no mês.

Embora vários itens tenham tido queda nos preços, os alimentos como um todo subiram acima da inflação em junho, com alta de 0,80%. Como esse grupo é um dos mais importantes na cesta de consumo dos brasileiros, sua alta puxou o aumento da inflação geral no mês. O destaque foi a alimentação fora de casa, que subiu 1,26%. Outro subgrupo que teve forte impacto na cesta foi o de planos de saúde, que subiram quase 3% em junho após reajuste autorizado pela reguladora.

Veja abaixo as maiores altas de preço no mês de junho entre os subitens, no acumulado dos seis primeiros meses do ano e no acumulado em 12 meses.

Maiores altas em junho

(variação mensal; IPCA do mês foi de 0,67%)

Morango — 13.3%

13.3% Passagem aérea — 11.32%

11.32% Leite longa vida — 10.72%

10.72% Feijão - carioca (rajado) — 9.74%

9.74% Mamão — 9.07%

9.07% Pepino — 8.81%

8.81% Serviços de streaming — 8.08%

8.08% Abobrinha — 7.21%

7.21% Maracujá — 6.92%

6.92% Coentro — 6.77%

6.77% Goiaba — 6.01%

6.01% Macarrão instantâneo — 4.99%

4.99% Feijão – mulatinho — 4.41%

4.41% Seguro voluntário de veículo — 4.16%

4.16% Leite condensado — 4.04%

4.04% Agasalho infantil — 3.90%

3.90% Agasalho masculino — 3.89%

3.89% Óleo diesel — 3.82%

3.82% Artigos de maquiagem — 3.79%

3.79% Flores naturais — 3.79%

Maiores altas no ano

(variação acumulada até junho; IPCA no período foi de 5,49%)

Morango — 106.81%

106.81% Melão — 64.60%

64.60% Batata-inglesa — 55.77%

55.77% Pepino — 55.58%

55.58% Abobrinha — 54.41%

54.41% Repolho — 51.74%

51.74% Cebola — 48.23%

48.23% Cenoura — 45.67%

45.67% Manga — 43.67%

43.67% Leite longa vida — 41.76%

41.76% Feijão - carioca (rajado) — 40.97%

40.97% Alface — 34.78%

34.78% Óleo diesel — 33.39%

33.39% Couve — 32.17%

32.17% Açaí (emulsão) — 29.81%

29.81% Brócolis — 26.61%

26.61% Maçã — 25.10%

25.10% Farinha de trigo — 24.61%

24.61% Gás veicular — 23.90%

23.90% Seguro voluntário de veículo — 23.61%

Maiores altas em 12 meses

(variação acumulada nos últimos 12 meses até junho; IPCA no período foi de 11,89%)

Passagem aérea — 122.40%

122.40% Pepino — 95.81%

95.81% Cenoura — 83.99%

83.99% Abobrinha — 82.99%

82.99% Melão — 78.37%

78.37% Batata-inglesa — 76.01%

76.01% Morango — 75.03%

75.03% Mamão — 74.55%



74.55% Tomate — 67.04%



67.04% Transporte por aplicativo — 62.56%



62.56% Café moído — 61.83%



61.83% Cebola — 60.39%



60.39% Óleo diesel — 56.36%



56.36% Pimentão — 48.96%



48.96% Manga — 46.52%



46.52% Seguro voluntário de veículo — 40.18%



40.18% Maracujá — 38.31%



38.31% Leite longa vida — 37.61%



37.61% Mandioca (aipim) — 35.48%



35.48% Repolho — 35.23%



Quanto foi a inflação em junho?

A inflação no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal índice inflacionário brasileiro, fechou o mês de junho com variação de 0,67%. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 8, pelo IBGE.

O resultado de maio ficou levemente abaixo do consenso do mercado, que era de alta de 0,71% no mês e 11,94% para o ano, segundo as projeções colhidas pela Bloomberg.

Embora dentro do consenso, o IPCA do mês subiu em relação ao índice de maio (quando o IPCA foi de 0,47%).

Quanto está a inflação neste ano?

Nos seis meses do ano até junho, a alta acumulada é de 5,49%, já superando na prática o teto da meta do Banco Central para o ano inteiro.

No acumulado de 12 meses, a variação no IPCA foi de 11,89%. A inflação no Brasil superou dois dígitos em setembro do ano passado, e não caiu para baixo desse patamar desde então.

O IPCA de junho levemente abaixo das expectativas pode indicar que a inflação brasileira tenha chegado a seu pico e possa começar a cair de forma mais acentuada. No entanto, riscos externos como o preço das commodities e guerra na Ucrânia seguem sendo uma preocupação.

Com a inflação alta, o Brasil está sob a maior taxa básica de juros, a Selic, desde 2016. Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, em 15 de junho, a taxa de juros foi elevada em 0,50 ponto percentual, indo a 13,25%. Mais aumentos são esperados até o fim do ano.