Inflação de junho volta a subir e IPCA fecha em 0,67% com alta dos alimentos

A inflação no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal índice inflacionário brasileiro, fechou o mês de junho com variação de 0,67%. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 8, pelo IBGE.

No acumulado de 12 meses, a variação no IPCA foi de 11,89%. Nos seis meses do ano até junho, a alta acumulada é de 5,49%, já superando na prática o teto da meta do Banco Central para o ano inteiro.

O resultado de maio ficou levemente abaixo do consenso do mercado, que era de alta de 0,71% no mês e 11,94% para o ano, segundo as projeções colhidas pela Bloomberg.

Embora dentro do consenso, o IPCA do mês subiu em relação ao índice de maio (veja no gráfico abaixo), interrompendo a trajetória de desaceleração que vinha ocorrendo nos últimos meses.

A alta em relação a maio veio sobretudo puxada por avanço de 0,80% no preço dos alimentos, que tem grande importância na cesta de consumo medida pelo índice. Como já havia sido antecipado na prévia no IPCA-15, o reajuste nos planos de saúde também ajudou a levar a inflação geral para cima.

O INPC, índice que mede a inflação na cesta das famílias mais pobres (até cinco salários mínimos), ficou em 0,62% em junho. O acumulado em 12 meses do INPC é de 11,92%.

Impacto nos juros

O IPCA de junho levemente abaixo das expectativas pode indicar que a inflação brasileira tenha chegado a seu pico e possa começar a cair de forma mais acentuada. No entanto, riscos externos como o preço das commodities e guerra na Ucrânia seguem sendo uma preocupação.

A esperança de que o pior pode estar chegando ao fim chegou a impulsionar a busca por ações de varejistas durante a semana. Os papéis, que estavam entre as piores performances do ano na bolsa, chegaram a saltar mais de 20% na semana.

A inflação no Brasil superou dois dígitos em setembro do ano passado, e não caiu para baixo desse patamar desde então.

O Brasil está sob a maior taxa básica de juros, a Selic, desde 2016. Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, em 15 de junho, a taxa de juros foi elevada em 0,50 ponto percentual, indo a 13,25%. Mais aumentos são esperados até o fim do ano.

A aposta entre as casas de análise e bancos é que, apesar da alta de juros, a inflação deva seguir em dois dígitos no acumulado ao menos até meados do segundo semestre.

Alta da alimentação fora de casa sobe

Todos os nove grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta de preço no mês de junho. A maior alta veio de Vestuário (1,67%), seguida por Saúde e cuidados pessoais (1,24%), em vista da alta nos planos de saúde de 2,99% no mês.

O maior impacto no índice veio de Alimentação e bebidas (alta de 0,80%). A alta nesse grupo foi puxada pelo aumento do custo da alimentação fora de casa (que subiu 1,26% em junho).

Pedro Kislanov, gerente da pesquisa do IPCA no IBGE, aponta que os destaques no consumo de alimentação fora de casa foram refeição (que subiu 0,95%) e lanche (2,21%).

"Nos últimos meses, esses itens não acompanharam a alta de alimentos nos domicílios, como a cenoura e o tomate, e ficaram estáveis. Assim como outros serviços que tiveram a demanda reprimida na pandemia, há também uma retomada na busca pela refeição fora de casa. Isso é refletido nos preços”, disse o pesquisador, em nota.

Além do aumento das refeições fora de casa, os preços do consumo em domicílio também subiram 0,63%, com destaque para altas do leite e do feijão. Alimentos que vinham tendo alta recorde, por outro lado, continuaram desacelerando, como cenoura, tomate e batata.

O leite longa vida subiu 10,72% em junho;

vida subiu 10,72% em junho; O feijão-carioca subiu 9,74%;

subiu 9,74%; A cenoura caiu 23,36%;

caiu 23,36%; A batata-inglesa caiu 3,47%;

caiu 3,47%; O tomate caiu 2,70%.

O grupo Transportes teve alta menor em junho (0,57%, frente a 1,34% em maio), em meio à queda no preço dos combustíveis (-1,20%). O maior destaque foram as passagens aéreas, que seguem tendo forte alta. O reajuste nas passagens de transporte público em algumas capitais também elevou o índice nacionalmente.

O preço da gasolina caiu 0,72% em junho;

caiu 0,72% em junho; O etanol caiu 6,41%;

caiu 6,41%; O diesel subiu 3,82%;

subiu 3,82%; O transporte público subiu 2,40%;

subiu 2,40%; As passagens aéreas subiram 11,32% e acumulam alta de 122% em 12 meses.

Os resultados do mês de junho ainda não englobam, em sua maioria, os cortes no ICMS estadual realizados na última semana nos preços dos combustíveis e energia elétrica. Os principais impactos aparecerão sobretudo na inflação de julho. A expectativa do governo federal é que o corte de impostos faça baratear mais a gasolina, com corte em mais de R$ 1 por litro, ajudando a reduzir a inflação.

(Com Guilherme Guilherme)

