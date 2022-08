Taxa de desemprego fica em 9,1% no trimestre até julho na Pnad, a menor desde 2016

A taxa de desocupação no mercado de trabalho brasileiro caiu para 9,1% no trimestre entre maio e julho, segundo divulgado nesta quarta-feira, 31, na Pnad Contínua, do IBGE.

No trimestre até junho, a taxa estava em 9,3%. O desemprego oficial é o menor desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016, segundo o IBGE.

O número de desempregados no Brasil chegou a 9,9 milhões de pessoas, ante 10,1 milhões no trimestre até junho. Foram 1,5 milhão de pessoas a menos em busca de trabalho em relação ao período anterior.

O número do trimestre veio levemente abaixo do consenso do mercado, que projetava desemprego em 9,0%.

