Petrobras reduz em 9,1% preço do querosene de aviação

A Petrobras anunciou que haverá uma redução de 9,1% no preço médio de venda do Querosene de Aviação (QAV) para as distribuidoras. Assim, a redução acumulada ao longo de 2024 será de 16,4%, o que representa um decréscimo médio de R$ 0,67 /litro em relação ao preço de dezembro de 2023.

No comparativo desde dezembro de 2022, houve uma redução acumulada de 32,8%, o que equivale a um decréscimo de R$ 1,66 /litro. Os novos preços serão publicados no site em 1º de outubro, data de início de vigência, conforme regulação da ANP.

Comercialização de QAV

A Petrobras comercializa o querosene de aviação (QAV) produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.

O mercado brasileiro é aberto à livre concorrência, e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtores ou importadores de QAV.