BC corta a Selic pela 2ª vez e taxa de juros no Brasil cai para 14,50%

O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu nesta quarta-feira, 10, a taxa Selic para 14,50% ao ano, queda de 0,25 ponto percentual.

Essa foi a segunda redução da taxa de juros brasileira neste ano. A Selic chegou a 15% em junho de 2025 e permaneceu no maior patamar em mais de 20 anos até março de 2026.

A decisão manteve o ritmo do ciclo de corte e era amplamente esperada pelo mercado financeiro.

No comunicado, o comitê afirmou que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante para a política monetária, que é o 4º trimestre de 2027.

"Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego", disse o Copom.

Os diretores mantiveram no comunicado a reafirmação de serenidade e cautela na condução do ciclo de corte de juros em meio ao conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel. Com isso, o comunicado manteve o tom do anterior e não deu indicativos sobre os próximos passos do Banco Central.

"No cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o Comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária, de forma que os passos futuros do processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo", afirmou.

Copom mantém projeção de inflação em 2027 em 3,5%

Os diretores afirmaram que o ambiente externo conturbado com a indefinição da duração e extensão do conflito no Oriente Médio exige cautela de países emergentes.

O comitê reforçou que os indicadores econômicos domésticos de atividade econômica seguem apresentando moderação, como esperado pelo Copom. Mas o mercado de trabalho segue com sinais de resiliência.

Sobre a inflação, o colegiado afirmou que as divulgações mais recentes mostram que o IPCA e as medidas subjacentes aceleraram, distanciando-se da meta para a inflação.

Mesmo com as projeções do Boletim Focus mostrando a inflação para 2026 em 4,9% e 2027 em 4%, a projeção do Copom para o quarto trimestre de 2027, atual horizonte relevante de política monetária, segue em 3,5%.

Os diretores sinalizaram que os riscos tanto de alta quanto de baixa da inflação estão elevados e relacionados ao conflito no Irã.

"O Comitê considera os impactos dos conflitos no Oriente Médio de forma prospectiva, em particular seus efeitos sobre a cadeia de suprimentos global e os preços de commodities que afetam direta e indiretamente a inflação no Brasil", afirmou no comunicado.

Apesar do cenário incerto, o comitê apontou que "julgou apropriado" dar sequência ao ciclo de calibração da política monetária.

"O Comitê julgou apropriado dar sequência ao ciclo de calibração da política monetária, na medida em que o período prolongado de manutenção da taxa básica de juros em patamar contracionista propiciou evidências da transmissão da política monetária sobre a desaceleração da atividade econômica, criando condições para que ajustes no ritmo e extensão dessa calibração, à luz de novas informações, sejam possíveis de forma a assegurar o nível compatível com a convergência da inflação à meta", escreveram os diretores.

O que é a taxa Selic?

A taxa Selic é a taxa básica de juros no Brasil, ou seja, aquela que vai nortear os demais juros, tanto para quem recebe, quanto para quem paga. Ela é importante para quem realiza algum empréstimo ou financiamento em alguma instituição financeira e também para quem investe.

O Banco Central possui um sistema conhecido como Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, em que acontecem as compras e vendas de títulos públicos, e se utiliza a taxa Selic para nortear qualquer operação.

É justamente o nome desse sistema que faz a taxa básica de juro no Brasil ser conhecida como Selic. Quando nos referimos à negociação de títulos públicos no sistema do BC, tratam-se de operações de empréstimo de curto prazo feitas entre instituições, que, por sua vez, têm como garantia esses títulos.

Qual foi a decisão do BC da Selic hoje?

O Banco Central reduziu a taxa de juros para 14,50% ao ano.