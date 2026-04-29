Economia

Macro em Pauta

Mesmo com novo corte da Selic, Brasil segue com 2º maior juro real do mundo

Com a queda da Selic, a taxa de juros real do Brasil ficou em 9,33%

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 29 de abril de 2026 às 18h37.

Mesmo com a queda da Selic para 14,50% ao ano, o Brasil segue com o segundo maior juro real do mundo, segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou e Lev Intelligence.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu nesta quarta-feira, 29, reduzir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, em decisão unânime na segunda redução consecutiva.

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda. E a taxa real combina a inflação projetada para os próximos 12 meses.

De acordo com o estudo, a taxa de juros real do Brasil ficou em 9,33%. O país está atrás apenas da Rússia, que tem taxa de 9,67%. Em relação ao levantamento anterior, a taxa caiu 0,18 ponto percentual. 

O Japão tem o menor juro entre os países do ranking, com -1,56%.

Em termos nominais, o Brasil permanece na 4ª colocação, acima de Colômbia, México e África do Sul e abaixo de Turquia, Argentina e Rússia. Os turcos têm taxa de 37% ao ano.

Ranking de maiores juros reais do mundo

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.

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