Petrobras (PETR4) e argentina YPF assinam acordo para análise de negócios de exploração e produção

A Petrobras (PETR3, PETR4) informou nesta quinta-feira, 26, que assinou um memorando de entendimento (MoU) com a estatal YPF da Argentina para analisar o desenvolvimento conjunto de negócios no segmento de Exploração e Produção

O acordo tem caráter não vinculante, com um prazo de vigência de três anos. O documento também prevê cooperação tecnológica entre as empresas no segmento de Exploração e Produção, visando compartilhamento de conhecimentos em competências complementares.

A YPF é referência na América Latina na exploração de reservatórios não convencionais de óleo e gás e a Petrobras é líder de operações em águas profundas. A YPF é operadora do campo Rio Neuquén, na Argentina, do qual a Petrobras é parceira.

Esse campo está localizado na Bacia Neuquén, umas das principais bacias sedimentares da Argentina, conhecida por seus recursos de petróleo e gás não convencionais, como shale gas e shale oil.