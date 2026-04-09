Economia

Macro em Pauta

Petrobras aprova medida que neutraliza efeitos de preço do leilão de GLP

Iniciativa prevê a devolução da diferença entre o Preço de Paridade de Importação (PPI) e os valores ofertados pelos distribuidores no leilão aos clientes

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 9 de abril de 2026 às 15h56.

Última atualização em 9 de abril de 2026 às 16h00.

Tudo sobrePetróleo
Saiba mais

A Petrobras aprovou nesta quarta-feira, 8, a neutralização dos impactos de preços gerados pelo leilão de gás liquefeito de petróleo (GLP) realizado em 31 de março de 2026.

A medida foi baseada em análises econômicas e de risco e considera o cenário de mercado classificado como excepcional, em meio aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Também foram levadas em conta manifestações de órgãos de controle e regulação, como a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

A decisão prevê a devolução, aos clientes, da diferença entre o Preço de Paridade de Importação (PPI) divulgado pela ANP para o período de 23 a 27 de março e os valores ofertados pelos distribuidores no leilão. A empresa informou que irá cumprir integralmente a entrega dos volumes contratados no certame, mantendo a regularidade do abastecimento no país.

GLP importado

A Petrobras também realiza avaliação sobre a adesão formal ao programa de subvenção ao GLP importado, instituído pela Medida Provisória Nº 1.349.

Caso a adesão seja confirmada e os volumes negociados no leilão estejam contemplados pela política, haverá devolução adicional aos clientes dos valores cobertos pela subvenção.

Petróleo tem alta com a pressão sobre Ormuz

O momento de incertezas no mercado em relação ao cessar-fogo temporário no Oriente Médio e ao futuro do fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz fizeram os preços do petróleo subirem 4% nesta quinta-feira, 9, para US$ 98,53 por barril.

Os dados se referem aos contratos futuros do tipo Brent, mas os futuros do tipo West Texas Intermediate (WTI), principal referência nos Estados Unidos, também subiram 3,7%, para US$ 98,36 o barril.

Investidores ouvidos pela agência Reuters afirmaram que hesitam em retirar 100% o prêmio de risco envolvendo a guerra no Irã, mesmo com o cessar-fogo temporário anunciado pelos EUA. Para eles, ainda não há clareza sobre as negociações entre os dois países, especialmente com o presidente Donald Trump ainda fazendo ameaças caso o fluxo do óleo não seja normalizado.

Acompanhe tudo sobre:PetrobrasOriente MédioIrãPetróleo

Mais de Economia

PCE: inflação de fevereiro dos EUA sobe 0,4% e consumo avança pouco

Em 1º turno, Câmara aprova PEC que estabelece gasto mínimo para assistência social

FGTS como garantia para crédito consignado deve sair em maio, diz Dataprev

Governo vai subir para 32% a proporção de etanol na gasolina no 1º semestre, diz Silveira

Mais na Exame

Pop

Autora do best-seller 'A Empregada' revela sua verdadeira identidade

Casual

Gianpiero Lambiase deixa Red Bull e assina com a McLaren

Mercados

Vale faz acordo com chinesa para alugar navios movidos a etanol

EXAME Agro

USDA corta estimativa das exportações de soja dos EUA em 2025/26