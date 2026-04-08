Petrobras mira três novos poços na Margem Equatorial após incidente; entenda

A Petrobras encaminhou ao Ibama as informações técnicas necessárias para obter autorização de perfuração de três novos poços no bloco FZA-M-59, na Bacia da Foz do Amazonas, costa do Amapá.

O movimento consolida mais uma etapa de uma campanha exploratória que vai muito além de uma aposta corporativa: é parte de um debate nacional sobre onde o Brasil quer se posicionar no tabuleiro energético global nas próximas décadas.

Os poços, denominados Manga, Crotalus e Extensão (PAD) de Morpho, já estavam contemplados no licenciamento ambiental original concedido pelo Ibama em outubro de 2025. As locações ficam entre 173 e 181 quilômetros da costa amapaense, em profundidades que variam de 2.811 a 2.991 metros, com previsão de 150 a 160 dias de perfuração cada.

Vale lembrar que a licença em vigor é estritamente exploratória. Ela autoriza a investigação do subsolo para determinar se há petróleo na região, qual sua qualidade e se o volume encontrado tornaria viável uma operação comercial futura.

Em paralelo às operações em curso, o Ibama está na fase final de um processo mais abrangente, cuja conclusão marcará o limite entre a pesquisa e qualquer decisão de caráter definitivo: o estudo de viabilidade sobre a presença de petróleo na Margem Equatorial como um todo.

Nesta etapa se avalia se o recurso existe na região, qual sua qualidade e se o volume justificaria exploração comercial em larga escala. Enquanto isso, a perfuração do poço pioneiro Morpho segue em andamento, com conclusão agora esperada para meados do ano.

O atraso decorre do incidente registrado em janeiro, quando um navio-sonda derramou cerca de 18 metros cúbicos de fluido de perfuração a aproximadamente 2,7 mil metros de profundidade, forçando a paralisação imediata das atividades.

O episódio não apenas afetou o cronograma como evidenciou, na prática, os riscos inerentes a operações dessa magnitude em um ecossistema tão sensível quanto a Foz do Amazonas.

Após avaliação técnica identificar risco de danos à fauna marinha local, o Ibama notificou a companhia e, semanas depois, aplicou um auto de infração de R$ 2,5 milhões, enquadrando o material extravasado na categoria de risco médio para a saúde humana e para o ecossistema aquático.

A Petrobras contestou a gravidade do episódio, sutentando que o fluido tinha composição biodegradável e que a situação foi controlada sem consequências ao ecossistema, avaliação que a ANP posteriormente endossou.

Ainda assim, a agência reguladora condicionou o retorno das atividades - liberado em fevereiro -, ao cumprimento de exigências que incluíram revisão documental da operação, adequação dos equipamentos da sonda e capacitação renovada das equipes de campo.

O incidente veio confirmar o que especialistas e entidades científicas já apontavam há tempos: operar na Margem Equatorial exige protocolos rigorosos, monitoramento permanente e transparência nas decisões.

Mais do que uma exigência regulatória, a segurança ambiental é um pilar fundamental da viabilidade política e econômica de todo o avanço na região e a condição que torna o projeto socialmente legítimo e financeiramente sustentável a longo prazo.

Nos tribunais e no território

Na esfera judicial, o Ministério Público Federal recorreu à Justiça Federal pedindo a suspensão da licença ambiental com base em três frentes: os riscos ao ecossistema evidenciados pelo acidente, a alegada omissão no processo de escuta das populações tradicionais e indígenas da área de influência do projeto e dúvidas sobre a solidez jurídica do licenciamento emitido.

O governo do Amapá se posicionou favoravelmente à continuidade das operações. A partir deste mês, o suporte logístico às plataformas passou a ser concentrado em Macapá e Oiapoque, integrando a exploração à dinâmica econômica regional.

Para o estado, o projeto representa uma oportunidade concreta de geração de empregos, ampliação da arrecadação e diversificação produtiva em uma economia historicamente dependente do funcionalismo público.

O interesse pelo bloco FZA-M-59 não é isolado. A Margem Equatorial, que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte, ganhou projeção internacional após as grandes descobertas realizadas na Guiana e no Suriname, regiões que compartilham a mesma formação geológica.

Estimativas do Ministério de Minas e Energia apontam um potencial de até 16 bilhões de barris na área, volume que poderia alterar o peso do Brasil nas discussões globais sobre produção de energia e compensar o envelhecimento progressivo de campos já em operação.

A dimensão estratégica do projeto ultrapassa a questão do barril. Com o acesso à energia condicionado cada vez mais a autonomia das nações, ampliar reservas próprias significa ganhar tempo e recursos para estruturar uma mudança de matriz sem depender exclusivamente do ritmo imposto por crises externas.

Países produtores ao redor do mundo têm adotado essa lógica, de manter a produção de petróleo enquanto direcionam parte das receitas geradas para acelerar a construção de uma base energética mais limpa.