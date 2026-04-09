EUA podem exportar 5 milhões de barris de petróleo por dia com Ormuz bloqueado

As exportações de petróleo bruto dos Estados Unidos devem atingir cerca de cinco milhões de barris por dia em maio, um novo recorde histórico, à medida que compradores asiáticos ampliam compras para compensar as perdas de oferta do Oriente Médio com o Estreito de Ormuz bloqueado.

Em abril, os embarques já se aproximaram de cerca de 4,9 milhões de barris por dia, acima dos 3,97 milhões registrados em março. Segundo a Bloomberg, analistas esperam avanço adicional no próximo mês com o aumento do número de superpetroleiros do tipo VLCC operando na Costa do Golfo norte-americana.

Com a guerra na região persistindo apesar de um cessar-fogo considerado frágil, compradores globais enfrentam a pior disrupção da história no mercado de energia. A demanda adicional tem sido puxada principalmente por refinarias asiáticas em busca de barris alternativos diante das restrições ligadas ao conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel.

Nesse contexto, as exportações norte-americanas têm sido fundamentais para preencher parte do vazio deixado pela oferta regional, enquanto a política de “dominação energética” defendida pelo presidente Donald Trump reforça a estratégia de ampliação da produção doméstica.

Com cerca de 28 VLCCs já contratados para maio, frente a aproximadamente cinco normalmente neste estágio do mês, algumas estimativas indicam que os embarques podem chegar a 5,3 milhões de barris por dia se a programação atual for mantida.

Segundo contrato visto pela Bloomberg, um navio VLCC Asian Progress foi fretado para transportar petróleo da Occidental Petroleum da Costa do Golfo dos EUA para a Ásia Oriental entre 17 e 21 de maio, por cerca de US$ 19 milhões.

O avanço das exportações ocorre às vésperas do pico sazonal de demanda de verão e pode pressionar o mercado doméstico norte-americano. Refinarias locais tendem a pagar mais para reter barris internamente caso os fluxos externos continuem elevados, em um momento em que o preço da gasolina já supera US$ 4 por galão, o maior nível desde 2022 — movimento que pode representar risco político adicional para o Partido Republicano de Trump nas eleições de meio de mandato.

Dados semanais da Energy Information Administration, divulgados pela Bloomberg, mostram que as exportações já se aproximaram brevemente da marca de 5 milhões de barris por dia, mas ainda sem sustentação consistente na média móvel de quatro semanas. Se confirmado, maio pode marcar a primeira vez em que os embarques se mantêm de forma estável próximos desse patamar.

Apesar do ritmo acelerado, o sistema de exportação dos EUA começa a esbarrar em suas próprias limitações logísticas. A disponibilidade de navios, a necessidade de embarcações menores para transferências portuárias e o aumento dos custos de frete indicam que os fluxos podem ter dificuldade para avançar muito além de 5,5 milhões de barris por dia sem expansão da capacidade de transporte — fator que segue no radar dos investidores diante da volatilidade recente do mercado global de energia.