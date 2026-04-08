Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

O que está em jogo no plano de 10 pontos do Irã no cessar-fogo com EUA

Proposta inclui controle de Ormuz, fim de sanções, retirada militar dos EUA e compensações financeiras

Guerra no Irã: país fechou acordo de trégua por duas semanas com EUA (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Guerra no Irã: país fechou acordo de trégua por duas semanas com EUA (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 8 de abril de 2026 às 05h50.

O cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã tem como base um plano de dez pontos apresentado por Teerã, que será discutido em negociações no Paquistão.

O presidente Donald Trump classificou a proposta como uma “base viável para negociar”, mas o documento ainda não representa um acordo final. O conteúdo reúne exigências que envolvem controle territorial, sanções econômicas, presença militar e reconhecimento internacional.

Os 10 pontos do plano iraniano

1. Passagem controlada no Estreito de Ormuz

O plano estabelece que o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz deve ocorrer sob coordenação das forças armadas iranianas. Isso implica supervisão direta de rotas e das condições de navegação, mantendo-se o compromisso de garantir a passagem livre de embarcações.

2. Protocolo de navegação sob “dominância” iraniana

A proposta inclui a criação de um novo protocolo de segurança para embarcações, com regras que reforcem a autoridade do Irã sobre o estreito, a ser discutida e negociada em conjunto com as partes envolvidas.

3. Fim das sanções primárias dos EUA

O Irã exige a revogação das sanções que proíbem empresas e cidadãos americanos de realizar negócios com o país, incluindo comércio, investimentos e acesso a tecnologia.

4. Fim das sanções secundárias

O plano também pede o fim das penalidades impostas a empresas e países terceiros que mantêm relações com o Irã, ampliando o acesso ao sistema financeiro internacional.

5. Revogação de resoluções da ONU e da AIEA

Teerã solicita a remoção de medidas internacionais que limitam seu programa nuclear e impõem obrigações adicionais de monitoramento.

Petróleo desaba até 16% com trégua entre EUA e Irã

6. Fim das ações contra o “eixo de resistência”

O documento prevê o encerramento de operações militares contra aliados do Irã, incluindo grupos no Líbano, Iraque e Iêmen.

7. Retirada de tropas dos EUA da região

O plano exige a saída das forças de combate americanas de bases no Oriente Médio, reduzindo a presença militar dos Estados Unidos na região.

8. Compensação total pelos danos da guerra

O Irã demanda reparações financeiras pelos prejuízos causados durante o conflito, incluindo danos à infraestrutura.

9. Liberação de ativos iranianos no exterior

O documento pede o desbloqueio de recursos e propriedades iranianas mantidas fora do país, retidas por sanções ao longo dos anos.

10. Aprovação por resolução da ONU

Todos os pontos devem ser submetidos a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, conferindo ao eventual acordo caráter jurídico internacional.

Base para negociação

O plano funciona como ponto de partida para as negociações entre as partes. As discussões devem definir quais condições serão mantidas, ajustadas ou rejeitadas ao longo do processo diplomático.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Guerras

Mais de Mundo

Irã confirma acordo com EUA e indica reabertura do Estreito de Ormuz

Trump recua e anuncia suspensão de ataques ao Irã por duas semanas; Teerã concorda com a proposta

Com 5.177 armas nucleares, EUA pode usar arsenal por míssil, avião e submarino

Paquistão pede aos EUA o adiamento em duas semanas do ultimato ao Irã para reabertura de Ormuz

Mais na Exame

Mercados

Petróleo desaba até 16% com trégua entre EUA e Irã

Esporte

João Fonseca x Arthur Rinderknech: horário e onde assistir ao jogo

Pop

Quem saiu do BBB 26 ontem? Sister é eliminada com mais de 50% dos votos

Inteligência Artificial

O que é “lazy prompting”, um novo efeito colateral da IA que está preocupando especialistas