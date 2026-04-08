O que está em jogo no plano de 10 pontos do Irã no cessar-fogo com EUA

O cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã tem como base um plano de dez pontos apresentado por Teerã, que será discutido em negociações no Paquistão.

O presidente Donald Trump classificou a proposta como uma “base viável para negociar”, mas o documento ainda não representa um acordo final. O conteúdo reúne exigências que envolvem controle territorial, sanções econômicas, presença militar e reconhecimento internacional.

Os 10 pontos do plano iraniano

1. Passagem controlada no Estreito de Ormuz

O plano estabelece que o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz deve ocorrer sob coordenação das forças armadas iranianas. Isso implica supervisão direta de rotas e das condições de navegação, mantendo-se o compromisso de garantir a passagem livre de embarcações.

2. Protocolo de navegação sob “dominância” iraniana

A proposta inclui a criação de um novo protocolo de segurança para embarcações, com regras que reforcem a autoridade do Irã sobre o estreito, a ser discutida e negociada em conjunto com as partes envolvidas.

3. Fim das sanções primárias dos EUA

O Irã exige a revogação das sanções que proíbem empresas e cidadãos americanos de realizar negócios com o país, incluindo comércio, investimentos e acesso a tecnologia.

4. Fim das sanções secundárias

O plano também pede o fim das penalidades impostas a empresas e países terceiros que mantêm relações com o Irã, ampliando o acesso ao sistema financeiro internacional.

5. Revogação de resoluções da ONU e da AIEA

Teerã solicita a remoção de medidas internacionais que limitam seu programa nuclear e impõem obrigações adicionais de monitoramento.

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6. Fim das ações contra o “eixo de resistência”

O documento prevê o encerramento de operações militares contra aliados do Irã, incluindo grupos no Líbano, Iraque e Iêmen.

7. Retirada de tropas dos EUA da região

O plano exige a saída das forças de combate americanas de bases no Oriente Médio, reduzindo a presença militar dos Estados Unidos na região.

8. Compensação total pelos danos da guerra

O Irã demanda reparações financeiras pelos prejuízos causados durante o conflito, incluindo danos à infraestrutura.

9. Liberação de ativos iranianos no exterior

O documento pede o desbloqueio de recursos e propriedades iranianas mantidas fora do país, retidas por sanções ao longo dos anos.

10. Aprovação por resolução da ONU

Todos os pontos devem ser submetidos a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, conferindo ao eventual acordo caráter jurídico internacional.

Base para negociação

O plano funciona como ponto de partida para as negociações entre as partes. As discussões devem definir quais condições serão mantidas, ajustadas ou rejeitadas ao longo do processo diplomático.