Focus: mercado aumenta projeção do IPCA em 2026 pela 8ª semana consecutiva

Aanalistas do mercado consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação em 2026 e diminuíram a expectativa do PIB em 2027, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 4.

A projeção do IPCA subiu pela oitava semana consecutiva, ficando em 4,89%.

As espectativas para o dólar apresentaram uma queda em 2027, 2028 e 2029, enquanto em 2026 se manteve em R$ 5,25.

Os analistas mantiveram a estimativa da Selic para 2026, 2027 e 2028, enquanto subiram em 2029 para 10%

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 4,86% para 4,89%.

Para 2027, a expectativa ficou em 4,00% .

Em 2028 a projeção aumentou de 3,61% para 3,64%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 ficou em 1,85%.

Em 2027, a projeção caiu de 1,80% para 1,75%.

Para 2028 e 2029, a estimativa ficou em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa para 13%.

Em 2027, a projeção ficou em 11%.

A estimativa seguiu em 10% para 2028. Em 2029, a projeção subiu de 9,75% para 10%.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em R$ 5,25 para 2026.

Para 2027, a projeção caiu de R$ 5,35 para R$ 5,30.

Em 2028, a estimativa teve queda de R$ 5,40 para R$ 5,39. Em 2029, a projeção caiu de R$ 5,41 para R$ 5,40.