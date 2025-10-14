FMI aumenta previsão de crescimento do Brasil para 2025

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira, 14, suas projeções para a economia global. O fundo estima que o PIB somado de todas as economias avançará 3,2% este ano e 3,1% em 2026.

Para o Brasil, houve melhora de perspectiva. A expectativa agora é de alta de 2,4% e 1,9% em 2026. Na última previsão do FMI, em julho, as previsões para o Brasil eram de alta de 2,3% em 2025 e 2,1% em 2026.

"Para o Brasil, a projeção para 2025 é revisada para cima, mas para 2026 é revisada para baixo, em parte devido à tarifa mais alta sobre as exportações do país para os Estados Unidos", diz o FMI, no relatório World Economic Outlook.

O FMI espera ainda que a inflação atinja 5,2% no Brasil este ano e 4% em 2026. O desemprego deve ficar em 7,1% em 2025 e 7,3% no próximo ano.

"Entre as economias de mercado emergentes e em desenvolvimento, as previsões de inflação para o Brasil e o México são revisadas para cima. Para o Brasil, a revisão é mais pronunciada e reflete, em parte, a estabilização das expectativas de inflação acima das taxas-alvo, refletindo os desafios de credibilidade associados às incertezas da política fiscal no ano passado, embora o alívio da recente valorização da moeda deva ocorrer no final de 2025 e em 2026", diz o relatório.

O Boletim Focus, que reúne as expectativas do mercado no Brasil, aponta expectativa de alta do PIB de 2,16% para 2025 e 1,8% para 2016.

Houve também melhora na previsão para os Estados Unidos. A projeção atual é de alta de 2% neste ano e 2,1% em 2026. Antes, os dados eram 1,9% e 2%, respectivamente

Para a China, a segunda maior economia global, a expectativa é de alta de 4,8% este ano, a mesma citada em julho pelo FMI.

Veja abaixo a previsão do FMI para as principais economias em 2025