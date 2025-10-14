Economia

Macro em Pauta

FMI aumenta previsão de crescimento do Brasil para 2025

Dados foram divulgados nesta terça-feira, durante evento em Washington

Fachada da sede do FMI em Washington, nos Estados Unidos (Brendan Smialowski/AFP)

Fachada da sede do FMI em Washington, nos Estados Unidos (Brendan Smialowski/AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de macroeconomia

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10h07.

Última atualização em 14 de outubro de 2025 às 11h01.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira, 14, suas projeções para a economia global. O fundo estima que o PIB somado de todas as economias avançará 3,2% este ano e 3,1% em 2026.

Para o Brasil, houve melhora de perspectiva. A expectativa agora é de alta de 2,4% e 1,9% em 2026. Na última previsão do FMI, em julho, as previsões para o Brasil eram de alta de 2,3% em 2025 e 2,1% em 2026.

"Para o Brasil, a projeção para 2025 é revisada para cima, mas para 2026 é revisada para baixo, em parte devido à tarifa mais alta sobre as exportações do país para os Estados Unidos", diz o FMI, no relatório World Economic Outlook.

O FMI espera ainda que a inflação atinja 5,2% no Brasil este ano e 4% em 2026. O desemprego deve ficar em 7,1% em 2025 e 7,3% no próximo ano.

"Entre as economias de mercado emergentes e em desenvolvimento, as previsões de inflação para o Brasil e o México são revisadas para cima. Para o Brasil, a revisão é mais pronunciada e reflete, em parte, a estabilização das expectativas de inflação acima das taxas-alvo, refletindo os desafios de credibilidade associados às incertezas da política fiscal no ano passado, embora o alívio da recente valorização da moeda deva ocorrer no final de 2025 e em 2026", diz o relatório.

O Boletim Focus, que reúne as expectativas do mercado no Brasil, aponta expectativa de alta do PIB de 2,16% para 2025 e 1,8% para 2016.

Houve também melhora na previsão para os Estados Unidos. A projeção atual é de alta de 2% neste ano e 2,1% em 2026. Antes, os dados eram 1,9% e 2%, respectivamente

Para a China, a segunda maior economia global, a expectativa é de alta de 4,8% este ano, a mesma citada em julho pelo FMI.

Veja abaixo a previsão do FMI para as principais economias em 2025

  • Brasil - 2,4%
  • EUA - 2%
  • China - 4,8%
  • Zona do Euro - 1,2%
  • Alemanha - 0,2%
  • França - 0,7%
  • Reino Unido - 1,3%
  • Japão - 1,1%
  • Índia - 6,6%
  • Rússia - 0,6%
  • África do Sul - 1,1%
  • Nigéria - 3,9%
Acompanhe tudo sobre:FMIPIBEconomia

Mais de Economia

Para vencedor do Nobel de Economia, China deve vencer guerra comercial contra os EUA

Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA de 4,80% para 4,72% em 2025

Prêmio Nobel de Economia 2025 vai para trio que explicou como a inovação impulsiona o progresso

Sem MP, mudança da meta fiscal de 2026 se mostra inevitável, dizem economistas

Mais na Exame

Brasil

Brasil não precisa mais do horário de verão neste ano, diz ministro

Tecnologia

Custo-benefício: quatro smartphones Xiaomi de R$ 750 a R$ 1500

Casual

Após sair da Dior, Maria Grazia Chiuri retorna à Fendi como diretora-criativa

Mercados

Índice imobiliário valoriza três vezes mais que o Ibovespa no ano, mostra B3