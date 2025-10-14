Irlanda e Guiana estão em lista de países que mais vão crescer em 2025, veja o top 10

O FMI (Fundo Monetário Internacional) divulgou nesta terça-feira, 14, suas projeções para a economia global. Entre os países que mais deverão crescer este ano, estão duas nações africanas devastadas por guerras, a Irlanda, na Europa, e a Guiana, vizinha ao Brasil.

O líder da lista é o Sudão do Sul, que deve avançar 24,3% este ano, após ver sua economia cair 26,1% no ano passado. O país é um dos mais jovens do mundo: obteve a independência em 2011, mas entrou em guerra civil em 2013. Houve um cessar-fogo em 2017, mas o país tem equilíbrio instável e há risco de novos conflitos. Mais de 2,5 milhões de sul-sudaneses deixaram o país, sendo que 300.000 saíram só neste ano, segundo dados da ONU.

A Líbia, segundo país da lista, também se recupera de uma guerra civil que se seguiu à derrubada do ditador Muammar Gaddafi, em 2011. O país deve avançar 15,6% este ano, embora ainda tenha incertezas políticas. Na prática, há dois governos no país, cada um com controle de uma parte do território.

Em terceiro lugar, vem a Guiana, que foi o país que mais cresceu no mundo nos últimos anos. A nação, vizinha ao Brasil, teve eleições este ano e enriquece com a exploração de grandes reservas de petróleo. Neste ano, deve avançar 10,3%.

A lista destaca ainda a Irlanda, país que mais crescerá na Europa, com alta de 9,1%. Os irlandeses apostaram em atrair as sedes de empresas de tecnologia, e elas acabam distorcendo o dado de crescimento do país, pois incluem ganhos realizados no exterior. O governo local estima que a demanda interna deve aumentar 2% em 2025.

Os países que mais vão crescer em 2025

1. Sudão do Sul - 24,3%

2. Líbia - 15,6%

3. Guiana - 10,3%

4. Irlanda - 9,1%

5. Quirguistão - 8%

6. Tadjiquistão - 7,5%

7. Etiópia - 7,2%

8. Geórgia - 7,2%

9. Butão - 6,8%

10. Uzbequistão - 6,8%