Fed constata alta de preços devido a tarifas e impacto sobre consumidores

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, constatou nesta quarta-feira um aumento dos preços no país devido às tarifas aplicadas a produtos exportados por outros países pelo presidente Donald Trump e disse que a maioria das empresas espera repassar os custos adicionais ao consumidor.

Em seu Livro Bege, no qual analisa as condições econômicas nos 12 distritos em que o órgão regulador divide o país, o Fed verificou que os preços subiram em todos: modestamente em seis e moderadamente no restante, semelhante ao observado no relatório anterior.

“A maioria dos distritos indicou que as empresas estavam prevendo um aumento significativo nos custos de insumos como resultado das tarifas. Muitas empresas já receberam notificações de seus fornecedores sobre um aumento nos preços”, afirmou o órgão.

As empresas, segundo o Fed, “relataram a aplicação de sobretaxas tarifárias ou a redução dos horizontes de preços para compensar a incerteza da política comercial”.

“A maioria esperava repassar os custos adicionais aos clientes. No entanto, houve relatos de compressão de margem em face do aumento dos custos, uma vez que a demanda permaneceu fraca em alguns setores, especialmente em empresas voltadas para o consumidor”, destacou.

O relatório anterior do banco central americano foi publicado em 5 de março, antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, intensificar a ofensiva tarifária contra seus parceiros comerciais, sobre a qual uma trégua parcial de 90 dias está agora em vigor enquanto são negociados novos pactos.

“A atividade econômica ficou praticamente inalterada em relação à última vez, mas a incerteza em relação à política de comércio internacional foi generalizada em todos os relatórios”, acrescentou o documento.

De acordo com as conclusões do Fed, as perspectivas em vários distritos pioraram consideravelmente com o aumento da incerteza econômica, principalmente em relação às tarifas.

Tanto as viagens de lazer quanto as de negócios sofreram uma redução geral, e vários distritos registraram uma queda no número de visitantes internacionais. Ao mesmo tempo, as vendas de casas aumentaram levemente.

Trump alegou hoje que o país está ganhando “muito dinheiro” com as tarifas e que os parceiros estão entrando em contato com seu governo para fechar acordos.

“Todos querem participar, mesmo aqueles que nos enganaram por muitos e muitos anos, como a China. Mas não é só a China, é também a União Europeia”, declarou.

Trump tem pressionado o presidente do Fed, Jerome Powell, a reduzir a taxa básica de juros nos EUA desde o início de seu segundo mandato, em 20 de janeiro, chamando o momento de “perfeito”. Ele chegou a ameaçar demiti-lo por não ter agido com a rapidez necessária em sua opinião, mas na terça-feira recuou e disse que não tinha intenção de fazê-lo.

A taxa está em uma faixa de 4,25% a 4,5%, e a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed (Fomc) para avaliar possíveis aumentos ou cortes ocorrerá em 6 e 7 de maio.