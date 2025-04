Por que as ações da Tesla (TSLA) sobem depois de um balanço desanimador

A Tesla (TSLA) encerrou o primeiro trimestre de 2025 com números abaixo das estimativas do mercado. O lucro caiu 71% em relação ao mesmo período de 2024, para US$ 409 milhões. Já a receita diminuiu 9%, para US$ 19,33 bilhões, ante US$ 21,3 bilhões de um ano antes.

Os números certamente não foram bons, mas ações da companhia de Elon Musk subiam 4,60% no pré-mercado nesta quarta-feira, 23.

O otimismo com a Tesla vem de um contexto no qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não tem intenção de demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O movimento ainda foi impulsionado por uma alta mais ampla no mercado, com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, sugerindo que as tarifas sobre os produtos chineses serão reduzidas.

Além disso, a perspectiva de que Musk passará menos tempo no Departamento de Eficiência Governamental, em Washington, reverberaram positivamente para os papéis da companhia. O CEO anunciou na terça que dedicará menos tempo ao governo para concentrar esforços na Tesla.

O fato de Musk agora passar mais tempo na Tesla — e menos ao lado de Trump — foi bem recebido pelos investidores. Isso porque os números divulgados no balanço indicam que as entregas da companhia teriam sido prejudicadas pela atividade política do CEO.

O CEO da Tesla passou a apoiar ativamente a campanha do presidente republicano, participando de eventos eleitorais e contribuindo financeiramente com valores milionários. Durante a campanha, o Musk gastou quase US$ 300 milhões para ajudar Trump.

Depois das eleições, ele passou a ocupar um cargo extraoficial no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) com a missão de reduzir drasticamente o tamanho e do governo federal.

A confirmação de que o novo modelo de Tesla, de preço mais baixo, está previsto para chegar este ano foi outra uma boa notícia.

Balanço da Tesla

O lucro da Tesla registrou uma queda de 71% em relação ao mesmo período de 2024, para US$ 409 milhões, enquanto a receita da companhia caiu 9%, para US$ 19,33 bilhões entre janeiro e março, ante US$ 21,3 bilhões do mesmo período do ano anterior.

O lucro por ação ajustado ficou em US$ 0,27, significativamente inferior aos US$ 0,44 projetados. A produção total da Tesla diminuiu 16% no primeiro trimestre, na comparação anual, para 362,6 mil veículos.

As entregas recuaram 13%, para 336,7 mil unidades. As despesas operacionais subiram 9% no primeiro trimestre, para US$ 2,75 bilhões.

Em teleconferência após a divulgação dos resultados, Musk disse que continuará a dedicar um ou dois dias por semana a questões governamentais “pelo tempo que o presidente Trump quiser”.