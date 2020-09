Exportações da China sobem mais do que o esperado em agosto

As exportações da China mantiveram forte desempenho em agosto, à medida que a continuidade da recuperação global impulsionou a demanda externa. Dados do órgão alfandegário chinês mostram que as exportações da segunda maior economia do mundo apresentaram expansão anual de 9,5% em agosto, depois de crescerem 7,2% em julho ante igual mês do ano passado.

O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 7 3% no mês passado.

Já as importações tiveram queda anual de 2,1% em agosto, após diminuírem 1,4% em julho. O consenso do mercado para o último mês era de recuo bem menor, de 0,2%.

Em agosto, a China registrou superávit comercial de US$ 58,93 bilhões, menor que o saldo positivo de US$ 62,33 bilhões do mês anterior e também abaixo da projeção de US$ 51,85 bilhões de analistas.