Congresso da Argentina ratifica acordo Mercosul-UE

O Congresso da Argentina ratificou nesta quinta-feira, 26, de forma definitiva, o tratado de livre comércio firmado em janeiro passado entre Mercosul e União Europeia (UE).

O Senado argentino aprovou o projeto por 69 votos a favor e três contra. A medida agora espera a sanção do presidente Javier Milei.

O acordo eliminará tarifas sobre mais de 90% do comércio bilateral entre os dois blocos, que reúnem 30% do Produto Interno Bruto mundial e mais de 700 milhões de consumidores.

Uruguai se torna o 1º país a ratificar o acordo

A Câmara de Representantes do Uruguai aprovou nesta quinta-feira, 26, o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, formalizando a ratificação e tornando o país o primeiro do bloco a concluir essa etapa. O Senado uruguaio já havia aprovado o texto por unanimidade no dia anterior.

Tramitação nos demais países

No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o texto na quarta-feira, e a proposta seguirá para análise do Senado. No Paraguai, o governo encaminhou o acordo ao Parlamento, onde o processo de ratificação ainda será conduzido.

Enquanto isso, o Parlamento Europeu aguarda posicionamento do Tribunal de Justiça da UE sobre a legalidade do tratado. A Comissão Europeia pode decidir pela aplicação provisória do acordo antes da deliberação final da Eurocâmara, conforme as regras do bloco.

(Com informações da agência EFE)