Hugo Boss dispara 8% após gigante britânica propor aquisição da grife

O grupo varejista britânico Frasers decidiu deixar de ser apenas um acionista da Hugo Boss e partir para uma investida mais ambiciosa. A companhia apresentou uma proposta de US$ 2,28 bilhões ou 1,98 bilhão de euros para assumir o controle total da grife alemã.

A Frasers já detém cerca de 26% da Hugo Boss, mas agora ofereceu 38 euros por ação, em dinheiro, para adquirir o restante da empresa.

As ações da fabricante de roupas de luxo chegaram a avançar 8% na manhã desta quinta-feira, 11, sendo negociadas perto de 39,78 euros; acima, inclusive, do valor proposto pelo grupo.

Mesmo com a proposta de aquisição, a Frasers afirmou que continua apoiando a estratégia de crescimento da Hugo Boss e mantém confiança na gestão liderada pelo CEO Daniel Grieder.

Caso a operação receba as aprovações regulatórias necessárias, a expectativa é que sua conclusão ocorra no segundo semestre de 2026, de acordo com informações divulgadas pela CNBC.

Oferta surpreende a Hugo Boss

Conhecida mundialmente por seus ternos e perfumes premium, a Hugo Boss afirmou que a proposta não foi coordenada previamente pela companhia e que analisará os termos da operação de forma detalhada.

Apesar da cautela da empresa, analistas enxergam espaço para novos desdobramentos. Especialistas do Citi classificaram o prêmio oferecido como relativamente modesto, o que pode alimentar especulações sobre uma eventual revisão da proposta.

"Esperamos uma valorização moderada das ações no curto prazo", afirmaram os analistas do banco.

Movimento reforça estratégia da Frasers

A tentativa de aquisição ocorre em meio à estratégia de expansão da Frasers, que nos últimos anos ampliou sua presença no varejo por meio de investimentos e participações em diversas empresas. O grupo controla marcas como Sports Direct e House of Fraser, além de possuir fatias em companhias como Asos e Currys.

Analista da Shore Capital, David Hughes diz que a operação faz sentido dentro do esforço da Frasers para fortalecer sua presença no segmento premium.

A incorporação da Hugo Boss daria ao grupo acesso direto ao mercado de moda masculina de alto padrão, além de ampliar seu controle sobre a distribuição e o posicionamento da marca.

"Enxergamos isso como uma oportunidade de adquirir uma marca estrategicamente relevante para a Frasers a um preço atrativo", segundo Hughes.