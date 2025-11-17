Boletim Focus: pela 1ª vez, mercado projeta IPCA dentro da meta em 2025

Repórter
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08h50.
Última atualização em 17 de novembro de 2025 às 09h00.
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções para o IPCA e para o câmbio em 2025, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 17.
No índice de inflação, houve uma redução de 4,55% para 4,46% em 2025. É a primeira vez que o IPCA aparece dentro da meta de inflação do governo, que é de 3%, com intervalo de tolerância entre 1,50% a 4,50%. Para 2026, 2027 e 2028, a projeção se manteve estável.
No caso do câmbio, houve uma redução de R$ 5,41 para R$ 5,40 na estimativa de preço para o dólar. As projeções para os anos seguintes se mantiveram.
Já a estimativa do PIB ficou estável para 2025, 2026, 2027 e 2028. No caso da Selic, a expectativa se manteve para 2025, 2026, 2027 e 2028.
A expectativa do PIB para 2025 permaneceu em 2,16%. Para 2026, a expectativa manteve em 1,78%.
A estimativa de 2027 foi mantida em 1,88%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.
A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção se manteve em 12,25%.
