Boletim Focus: pela 1ª vez, mercado projeta IPCA dentro da meta em 2025

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções para o IPCA e para o câmbio em 2025, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 17.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi reduzida de 4,55% para 4,46%. Para 2026, o índice permanece em 4,20%.

Em 2027, a expectativa também ficou estável em comparação à última semana, em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 permaneceu em 2,16%. Para 2026, a expectativa manteve em 1,78%.

A estimativa de 2027 foi mantida em 1,88%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção se manteve em 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 de R$ 5,41 para R$ 5,40. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50.