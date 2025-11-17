Economia

Macro em Pauta

IBC-BR: prévia do PIB cai 0,20% em setembro

Dado foi divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 17

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09h12.

Última atualização em 17 de novembro de 2025 às 09h18.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, caiu 0,20% em setembro na comparação com agosto. O dado foi divulgado nesta segunda-feira, 17, pelo Banco Central (BC).

Em agosto, o índice registrou uma alta de 0,40%.

O que é o IBC-Br?

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o PIB, o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Publicado desde março de 2010, o IBC-Br tem o objetivo, segundo o BC, de mensurar a evolução da atividade econômica do país e “contribuir para a elaboração de estratégia de política monetária”. Na prática, o índice serve como parâmetro os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) para avaliarem o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e como a Selic afeta a dinâmica de crescimento.

O próprio BC afirma que por se tratar de indicador de atividade, a taxa de crescimento do IBC-Br é frequentemente comparada à do PIB. Embora a comparação seja natural, a autoridade monetária afirma que há diferenças conceituais, metodológicas e mesmo de frequência de apuração dos dois.

