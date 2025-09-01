Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA pela 14ª semana consecutiva

Repórter
Publicado em 1 de setembro de 2025
A projeção do IPCA para 2025 foi de 4,86% para 4,85%, na décima quarta queda semanal consecutiva. Para 2026, o índice caiu de 4,33% para 4,31% pela sétima vez.
Em 2027, o índice caiu para de 3,97% para 3,94%, enquanto para 2028 a projeção se manteve em 3,80%.
A expectativa do PIB para 2025 subiu de 2,18% para 2,19%. Para 2026, a expectativa também apresentou uma alta de 1,86% para 1,87. A estimativa de 2027 aumentou de 1,87% para 1,89%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.
A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a previsão segue para uma taxa de juros em 12,50% no fim do ano.
Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 de US$ 5,59 para US$ 5,56. A projeção do dólar para 2026 abaixou de US$ 5,64 para US$ 5,62. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,62, e 2028, US$ 5,60.