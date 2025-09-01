Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA pela 14ª semana consecutiva

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 pela décima quarta semana consecutiva, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 1º.

As projeções do PIB aumentaram para 2025, 2026 e 2027.

A expectativa da inflação neste ano caiu de 4,86% para 4,85%.

Pela sétima semana, os analistas reduziram as projeções do IPCA para 2026. A queda foi de 4,33% para 4,31%.

O mercado também diminuiu as expectativas do câmbio para 2025 e 2026.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi de 4,86% para 4,85%, na décima quarta queda semanal consecutiva. Para 2026, o índice caiu de 4,33% para 4,31% pela sétima vez.

Em 2027, o índice caiu para de 3,97% para 3,94%, enquanto para 2028 a projeção se manteve em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 subiu de 2,18% para 2,19%. Para 2026, a expectativa também apresentou uma alta de 1,86% para 1,87. A estimativa de 2027 aumentou de 1,87% para 1,89%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a previsão segue para uma taxa de juros em 12,50% no fim do ano.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 de US$ 5,59 para US$ 5,56. A projeção do dólar para 2026 abaixou de US$ 5,64 para US$ 5,62. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,62, e 2028, US$ 5,60.