Banco Central russo para de comprar moedas estrangeiras para frear desvalorização do rublo

A partir de quinta, 28, o Banco Central da Rússia (BCR) suspenderá as compras de moedas estrangeiras no mercado interno, em uma tentativa de conter a queda do rublo. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27, e tem como objetivo reduzir a volatilidade nos mercados financeiros, segundo comunicado do órgão regulador.

O Banco Central russo detalhou que a suspensão das compras de divisas ocorrerá até o final deste ano. A medida é uma resposta à recente desvalorização da moeda russa, que foi negociada a 108,01 rublos por dólar nesta quarta-feira, uma queda de 2,73 unidades em comparação ao dia anterior.

Desde a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 5 de novembro, o rublo perdeu quase 10% de seu valor. A desvalorização da moeda parece não ter fim e aproxima-se cada vez mais dos níveis máximos registrados em março de 2022, logo após o início da guerra na Ucrânia.

Impactos da decisão e perspectivas futuras

Apesar de suspender as compras de moedas estrangeiras, o BCR esclareceu que continuará a realizar operações de venda de divisas para reforçar o Fundo de Bem-Estar Nacional, conforme os mecanismos anteriormente anunciados.

O órgão também indicou que a retomada das compras de divisas estrangeiras será avaliada com base na situação dos mercados financeiros e que as compras adiadas poderão ser realizadas durante 2025.