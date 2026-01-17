Economia

Macro em Pauta

Acordo Mercosul-UE: os estados brasileiros que mais exportam para Europa

Tratado comercial foi assinado em evento no Paraguai neste sábado, 17, com a presença de líderes dos países do Mercosul e a presidente da União Europeia

Sucos de fruta e vegetais: item é o principal exportado por São Paulo para a União Europeia (Pexels)

Sucos de fruta e vegetais: item é o principal exportado por São Paulo para a União Europeia (Pexels)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10h00.

O acordo entre a União Europeia e o Mercosul será assinado no Paraguai durante evento neste sábado, 17. O tratado é o maior comercial já feito com o bloco composto pelo Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina.

Após 26 anos de negociações, o acordo foi anunciado no dia 9 de janeiro e cria a maior área de livre comércio do mundo. O tratado reúne cerca de 720 milhões de pessoas e possui um Produto Interno Bruto (PIB) superior a US$ 22 trilhões.

Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em publicação em seu perfil no X, o texto aprovado "amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados".

No Brasil, os estados que mais exportam para a União Europeia poderão ser beneficiados com o aumento de exportação para o bloco.

Confira os estados que mais exportam para a União Europeia:

  1. Rio de Janeiro: US$ 9.888,6 mi;
  2. São Paulo: US$ 8.658,7 mi;
  3. Minas Gerais: US$ 7.510,1 mi;
  4. Pará: US$ 4.002,3 mi;
  5. Mato Grosso: US$ 3.089,4 mi.

No Rio de Janeiro, que lidera a lista o item de maior exportação é categorizado como "óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus" e responsável por US$ 8,8 bilhões do valor exportado para a União Europeia.

Em São Paulo, é "sucos de frutas ou de vegetais", que arrecadou US$ 1,2 bilhão em 2025.

Em Minas Gerais, o café não torrado é o principal item de exportação do estado, com US$ 5,5 bilhões exportados apenas para o bloco europeu.

Minérios de cobre e seus concentrados são o principal item do Pará, acumulando US$ 2,4 bilhões.

Por fim, o Mato Grosso exporta mais soja, com US$ 1,2 bilhão.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Acordo UE-MercosulMercosulComércio exterior
Próximo

Mais de Economia

Mercosul-UE: quais são os produtos mais exportados do Brasil para Europa

Acordo Mercosul-UE pode baratear vinho, queijo e chocolate europeu no Brasil

UE e Brasil se aproximam de acordo sobre terras raras, diz presidente da Comissão Europeia

INSS cobra R$ 148,4 milhões de bancos pelo custo da oferta de empréstimos consignados

Mais na Exame

Economia

Mercosul-UE: quais são os produtos mais exportados do Brasil para Europa

Future of Money

Futuro do dinheiro: Accenture vê virada nos pagamentos com IA e stablecoins

Brasil

Gilmar Mendes rejeita pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro

Inteligência Artificial

Europa pode transformar obstáculos em vantagem na corrida por data centers de IA