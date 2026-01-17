Acordo Mercosul-UE: os estados brasileiros que mais exportam para Europa

Sucos de fruta e vegetais: item é o principal exportado por São Paulo para a União Europeia (Pexels)
Colaboradora
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10h00.
O acordo entre a União Europeia e o Mercosul será assinado no Paraguai durante evento neste sábado, 17. O tratado é o maior comercial já feito com o bloco composto pelo Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina.
Após 26 anos de negociações, o acordo foi anunciado no dia 9 de janeiro e cria a maior área de livre comércio do mundo. O tratado reúne cerca de 720 milhões de pessoas e possui um Produto Interno Bruto (PIB) superior a US$ 22 trilhões.
Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em publicação em seu perfil no X, o texto aprovado "amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados".
No Brasil, os estados que mais exportam para a União Europeia poderão ser beneficiados com o aumento de exportação para o bloco.
No Rio de Janeiro, que lidera a lista o item de maior exportação é categorizado como "óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus" e responsável por US$ 8,8 bilhões do valor exportado para a União Europeia.
Em São Paulo, é "sucos de frutas ou de vegetais", que arrecadou US$ 1,2 bilhão em 2025.
Em Minas Gerais, o café não torrado é o principal item de exportação do estado, com US$ 5,5 bilhões exportados apenas para o bloco europeu.
Minérios de cobre e seus concentrados são o principal item do Pará, acumulando US$ 2,4 bilhões.
Por fim, o Mato Grosso exporta mais soja, com US$ 1,2 bilhão.