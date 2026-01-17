Acordo Mercosul-UE: os estados brasileiros que mais exportam para Europa

O acordo entre a União Europeia e o Mercosul será assinado no Paraguai durante evento neste sábado, 17. O tratado é o maior comercial já feito com o bloco composto pelo Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina.

Após 26 anos de negociações, o acordo foi anunciado no dia 9 de janeiro e cria a maior área de livre comércio do mundo. O tratado reúne cerca de 720 milhões de pessoas e possui um Produto Interno Bruto (PIB) superior a US$ 22 trilhões.

Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em publicação em seu perfil no X, o texto aprovado "amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados".

No Brasil, os estados que mais exportam para a União Europeia poderão ser beneficiados com o aumento de exportação para o bloco.

Confira os estados que mais exportam para a União Europeia:

Rio de Janeiro: US$ 9.888,6 mi; São Paulo: US$ 8.658,7 mi; Minas Gerais: US$ 7.510,1 mi; Pará: US$ 4.002,3 mi; Mato Grosso: US$ 3.089,4 mi.