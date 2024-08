Rússia avança em adoção de criptomoedas para transações internacionais

A Rússia pretende dar um passo significativo na adoção de criptomoedas como meios de pagamento para transações internacionais. O país vai começar, a partir do próximo domingo, 1º, uma série de testes que buscam comprovar o potencial dessa classe de ativos como uma opção para a realização das operações.

De acordo com a agência de notícias turca Anadolu, o objetivo do governo russo é contornar as sanções impostas por diversos países, incluindo os Estados Unidos e os membros da União Europeia, após a invasão da Ucrânia em 2022. Pelos sistemas de pagamentos tradicionais, o país tem tido dificuldade para contornar as sanções, limitando sua capacidade de fechar negócios com outros países.

No início deste mês, o presidente da Rússia Vladimir Putin sancionou uma lei que permite o uso "experimental" de criptomoedas em pagamentos internacionais. A ideia é que o banco central russo comece a supervisionar as primeiras operações que vão testar essa opção.

Os planos do governo incluem usar o Sistema Nacional de Cartões de Pagamento da Rússia, uma câmara de compensação, para ajudar no processamento das transações com ativos digitais. O foco será em testar o suado das stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos, em especial as pareadas ao dólar e ao yuan, a moeda da China.

Além dos testes com as stablecoins, o banco central da Rússia também está desenvolvendo sua moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês). A ideia é que o chamado Rublo Digital possar ser integrado no futuro como uma opção de transações no comércio internacional, em especial com a China.

Segundo a Anadolu, Anatoly Aksakov, presidente do Comitê do Mercado Financeiro e membro do parlamento russo, afirmou em junho que tanto a Rússia como a China têm uma" experiência significativa com moedas digitais", com avanços tecnológicos na área que estão progredindo "rapidamente".

Os testes com o Rublo Digita começaram em agosto de 2023, ganhando mais escala após a adesão de 30 empresas e 11 cidades. O Metrô de Moscou e alguns postos da rede da petrolífera Lukoil já aceitam a CBDC como forma de pagamento.

Elvira Nabiullina, que é presidente do banco central russo, também comentou neste ano que "as novas tecnologias financeiras criam oportunidades para negócios que não existiam antes. É por isso que suavizamos nossa postura quanto ao uso de criptomoedas em pagamentos internacionais, permitindo o uso de ativos digitais nesses pagamentos".