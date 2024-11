Novo ataque massivo russo deixa 1 milhão de pessoas sem energia no oeste da Ucrânia

Um novo ataque massivo da Rússia com mísseis e drones nesta quinta-feira, 28, deixou mais de um milhão de pessoas sem energia em três regiões do oeste da Ucrânia, segundo informaram as autoridades locais.

Na região de Lviv, na fronteira com a Polônia, 523 mil usuários do sistema ficaram sem energia devido aos danos causados ​​pelo ataque à infraestrutura elétrica. Além disso, o número de pessoas afetadas é de 280 mil na região vizinha de Rivne, enquanto 215 mil não têm eletricidade em Volhynia, também na fronteira com Lviv.

O bombardeio – que é o 11º grande ataque ao sistema elétrico ucraniano desde o último mês de março – também causou cortes massivos de energia na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, e na cidade de Zhytomyr, no centro.

A Rússia utilizou mais de 90 mísseis e 100 drones neste ataque. As defesas ucranianas conseguiram abater 79 mísseis e 35 drones.

Segundo o presidente Volodymyr Zelenski, alguns dos mísseis estavam carregados com munições cluster - compostas por submunições que causam danos em uma área mais vasta do que as munições convencionais - para causar mais destruição.