Balança Comercial do Brasil registra superávit de US$ 9,7 bilhões em junho

O superávit da balança comercial brasileira chegou a US$ 9,758 bilhões em junho, alta de 66,6% em relação ao mesmo mês de 2025. O resultado tem relação com o avanço das exportações, com participação relevante da indústria extrativa e do petróleo bruto entre os principais produtos.

Os dados foram divulgados pelo Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), nesta sexta-feira, 3.

As exportações somaram US$ 36,277 bilhões em junho, enquanto as importações atingiram US$ 26,520 bilhões. A corrente de comércio alcançou US$ 62,797 bilhões, com expansão de 20,3% na comparação anual. As exportações somaram US$ 36,277 bilhões em junho, alta de 24,9% na comparação anual.

Avanço da indústria extrativa e petróleo

A indústria extrativa concentrou o principal avanço das exportações, com alta de 58,4% e acréscimo de US$ 3,66 bilhões em relação a junho de 2025. O desempenho superou a indústria de transformação e a agropecuária no período.

O petróleo bruto respondeu pela maior contribuição ao resultado, com crescimento de 78,9% e aumento de US$ 2,77 bilhões. O minério de ferro avançou 20% e os minérios de cobre registraram alta de 103,9%.

Na agropecuária, a soja concentrou a principal variação positiva, com alta de 17,3% e acréscimo de US$ 920 milhões. Na indústria de transformação, os destaques incluíram óleos combustíveis, carne bovina e carne de frango.

Acumulado

No acumulado de janeiro a junho, o superávit chegou a US$ 42,357 bilhões, alta de 27,5%. As exportações somaram US$ 184,773 bilhões, enquanto as importações atingiram US$ 142,415 bilhões.

A China manteve a posição de principal destino das exportações brasileiras. As vendas para o país avançaram 24,4% em junho, com impacto de US$ 2,4 bilhões, com destaque para petróleo bruto, soja e minério de ferro.

O Mdic revisou as projeções para o comércio exterior em 2026. A estimativa do superávit passou de US$ 72,1 bilhões para US$ 90 bilhões. As exportações foram projetadas em US$ 394,4 bilhões e as importações em US$ 304,4 bilhões.