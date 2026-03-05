A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,2 bilhões em fevereiro, resultado de US$ 26,3 bilhões em exportações e US$ 22,1 bilhões em importações. Em relação ao mesmo mês de 2025, as vendas externas avançaram 15,6%, enquanto as compras do exterior recuaram 4,8%.

A corrente de comércio, que soma exportações e importações, totalizou US$ 48,4 bilhões, crescimento de 5,3% na comparação anual.

No acumulado do primeiro bimestre, o saldo positivo chegou a US$ 8 bilhões, valor mais de quatro vezes superior ao observado no mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e fevereiro, as exportações atingiram US$ 50,9 bilhões, alta de 5,8%, enquanto as importações somaram US$ 42,9 bilhões, queda de 7,3%. A corrente de comércio no período ficou em US$ 93,8 bilhões, ligeiramente abaixo do registrado no mesmo intervalo de 2025.

Exportações puxadas pela indústria extrativa

Durante a apresentação dos dados do comércio exterior, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, destacou o desempenho das vendas externas e o avanço da corrente de comércio no mês.

"Recorde para meses de fevereiro de exportação. Recorde de corrente de comércio para os meses de fevereiro. O Brasil está se integrando ao mundo como nunca", afirmou Alckmin.

O desempenho das exportações em fevereiro foi impulsionado principalmente pela indústria extrativa, cujos embarques cresceram 55,5% na comparação anual, com destaque para petróleo bruto, minério de ferro e minérios de cobre. A agropecuária avançou 6,1%, puxada sobretudo pela soja, enquanto a indústria de transformação registrou alta de 6,3%, com destaque para carne bovina, ouro e produtos siderúrgicos.

Entre os principais mercados compradores, a China continuou sendo o principal destino das exportações brasileiras, com crescimento de 38,7% nas vendas em fevereiro. Também houve aumento expressivo nos embarques para Índia, Alemanha e Reino Unido. Por outro lado, as exportações para Estados Unidos e Argentina apresentaram queda.

Do lado das importações, a retração foi influenciada principalmente pela indústria de transformação, que registrou recuo de 4% no mês, em meio à redução das compras de máquinas, motores e plataformas. Também houve diminuição nas importações provenientes da China, dos Estados Unidos e da Argentina.