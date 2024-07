"Alternativas" de Wegovy e Ozempic criam mercado paralelo bilionário

Eles não são réplicas exatas do que foi aprovado pelo FDA. Mudar medicamentos de injeções para outras formas aprovadas pela FDA pode levar anos de trabalho. Nem a Lilly nem a Novo estão vendendo pílulas para perder peso , embora ambas as estejam estudando – a da Novo é baseada em sua injeção, mas a da Lilly é um medicamento totalmente novo. Espera-se que a pesquisa para obter a aprovação da pílula de Lilly pelo FDA leve quatro anos.

Com essa "invasão" de remédios, a Novo Nordisk e a Lilly estão preocupados com a reputação de seus marcas e vêm tentando limitar a manipulação, abrindo dezenas de ações judiciais contra farmácias e clínicas que oferecem "cópias" de sus medicamentos. A Novo alegou em processos que alguns medicamentos manipulados apresentavam impurezas ou concentrações mais baixas do que deveriam. A Lilly disse em um comunicado à imprensa que alguns continham bactérias, altos níveis de impurezas e, em um caso, a droga “nada mais era do que álcool açucarado”.

OMS faz alerta

A Organização Mundial da Saúde alertou no mês passado que lotes falsos do Ozempic têm circulado em meio à crescente demanda de pacientes para perder peso.

Três lotes falsificados foram identificados no Brasil e no Reino Unido em outubro do ano passado e um nos EUA, em dezembro.

Embora o órgão global tenha monitorado um número crescente de relatos de semaglutida falsa desde 2022, foi a primeira vez que emitiu um aviso oficial de alerta.

Os produtos falsificados podem prejudicar a saúde dos pacientes porque não contêm os ingredientes corretos e, em alguns casos, podem até conter um medicamento diferente – como a insulina – que pode ser perigoso quando tomado incorretamente, afirmou a OMS. Ozempic é um tratamento para diabetes; a semaglutida é vendida para obesidade sob a marca Wegovy.