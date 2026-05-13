Ela teve 30 horas para salvar sua startup e hoje fatura com milhares de novos clientes

Muitos fundadores de empresas sonham com uma menção no The New York Times, mas para Lily Vittayarukskul, o sonho quase virou um pesadelo logístico.

Ao receber o aviso de que sua plataforma de planejamento de cuidados seria destaque, ela percebeu um erro crítico: o jornal diria que o produto não estava disponível para o público geral, apenas para consultores.

Em vez de aceitar a perda de tráfego, Lily tomou uma decisão executiva agressiva: reconstruiu o fluxo de vendas da empresa em 30 horas.

"Como fundadora, por que eu não aproveitaria isso?", questionou Lily em entrevista à Inc. O resultado? Inscrições caindo a cada minuto e milhares de famílias atendidas em menos de um mês.

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A estratégia por trás da velocidade

A agilidade de Lily não foi sorte; foi fruto de uma preparação técnica profunda feita meses antes. Ela já havia se licenciado em seguros em todos os 50 estados americanos apenas para entender a fundo as dores do seu setor — o que ela chama de "comer a própria comida".

Essa mentalidade de dono, somada a uma estrutura operacional pronta para escalar, permitiu que a Waterlily absorvesse um volume de demanda que destruiria empresas menos preparadas. Lily provou que o sucesso acontece quando a oportunidade encontra a prontidão técnica.

Visão de mercado e parcerias estratégicas

A trajetória de Lily é um exemplo claro de como entender os números e os processos por trás do negócio é o que garante a sobrevivência em momentos de pressão.

Sua capacidade de pivotar o modelo de negócio em tempo recorde evitou um desperdício de marketing avaliado em centenas de milhares de dólares.

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